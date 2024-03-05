Женщины Романа Шухевича. Почему главнокомандующий УПА притягивал противоположный пол, как магнит, и на какие жертвы пошла его жена

Изучая историю Украины, а именно страницу Украинской повстанческой армии, мы знакомимся с Романом Шухевичем – командиром УПА, самым известным и авторитетным из повстанцев. Для украинцев он стал неизменным символом, а историки и биографы представляют его как Героя. Ни с одним из этих фактов невозможно поспорить, но образ националиста становится более дополненным и интересным, когда мы узнаем подробности его личной жизни. И тогда перед нами предстает уже не столько образ, сколько личность с ее характером, чувством юмора, эмпатией или ее отсутствием, личными драмами и переживаниями.

Роман Шухевич, он же "Тарас Чупрынка", скончался 5 марта 1950 года. По случаю годовщины его смерти OBOZ.UA решил рассказать о женщинах, окружавших проводника УПА. Шухевич любил их, а они любили Шухевича. И не только как лидера, а как действительно привлекательного мужчину спортивного телосложения с его обаянием, умением флиртовать и вести интересные глубокие диалоги.

Шухевич действительно пользовался популярностью среди представительниц противоположного пола еще до того, как получил свои высокие звания. Девушек интересовала спортивная слава парня, который в 1923 году на соревнованиях во Львове установил рекорд по бегу с препятствиями на 400 метров и в плавании на 100 метров. Впрочем, уже тогда он обладал лидерскими качествами, которые не могли не привлекать женщин.

Что касается внешности, то в работе Татьяны Антоновой "Женщины в жизни Романа Шухевича, Главного командира УПА" повстанца описывают так: "Был он щуплым, поджарым, совсем незаметным. Но в очень коротком времени Роман своими способностями, своим нравом обратил на себя внимание. Девушек, как магнит, притягивал ореол власти над молодым Шухевичем, и оказываясь в кругу этого света, они чувствовали роскошь славы. Быть симпатичной в глазах такого парня – это не мало".

Жена Наталья

Важнейшей женщиной в жизни Шухевича бесспорно была его жена – Наталья (в девичестве Березинская). Дочь священника, она с юных лет разделяла идеи украинского национализма. Семьи Шухевичей и Березинских дружили, так что с детства Роман и Наталья имели общий язык. Они поженились в 1930 году, а уже через год у супругов родилась дочь Марта. К сожалению, вскоре малышка умерла. А потом не стало брата Натальи Юрия. Женщина болезненно переживала обе потери. А самым тяжелым было то, что рядом не было любимого, ведь тот часто был в делах.

В 1933 году Наталья родила любимому сына, которого назвали в честь ее умершего брата Юрой. Шухевич тогда находился в тюрьме, так что молодой отец виделся с ребенком именно там. В 1940-м главнокомандующий УПА оказался в Кракове, поэтому Наталья с сыном на руках нелегально переходит польскую границу и приезжает к мужу. В том же году у них рождается дочь Мария. В Кракове Шухевичи живут два года, и это был самый длинный период их совместной жизни.

17 июля 1945 года Наталью Шухевич, ее детей и мать арестовали. 12-летнего Юру и четырехлетнюю Марусю вывезли в детский дом в Чернобыле, а позже — в Сталино (ныне Донецк). Мать попала в тюрьму во Львове, где она вскоре скончалась.

Маруся Шухевич со временем в работах о своей семье расскажет: "Наталья Шухевич два долгих года без суда скиталась по советским тюрьмам – то во Львове, то в Киеве. Пережила несколько коварных провокаций, целью которых было заманить Романа Шухевича на освобождение жены. Подвергалась физическим пыткам, а самым тяжелым было полное отсутствие информации о судьбе детей".

В сентябре 1947 года Наталью Шухевич осудили на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Во время заключения она постоянно настаивала на получении информации о своих детях, но получала отказ.

После длительной голодовки перед освобождением в августе 1955 года, Наталья Шухевич наконец-то получила адреса своих детей. После освобождения ее вывезли в ссылку в Новосибирскую область. Семья решила вернуться во Львов, но их снова лишили свободы. Лишь летом 1957 года Наталья снова встретилась с дочерью Марусей в Черниговской тюрьме, после чего ее отправили в Караганду, где она продолжила отбывать наказание. Согласно амнистии, Наталью Шухевич освободили, и она вернулась во Львов в 1957 году.

Важный момент: в 1943 году Роман и Наталья якобы развелись, так что когда следователь НКГБ жестоко допрашивал женщину относительно места нахождения ее мужа, она отвечала, что ничего не знает, ведь они больше не в браке. Лишь позже раскрылось, что развод – фиктивный. Шухевич сделал это, чтобы спасти семью от преследований нацистами и коммунистами. К сожалению, план не сработал.

Товарищ Шухевича, с которым он основал рекламную фирму "Фама" во Львове, Богдан Чайковский вспоминал: "Его жена была очень красивая, имела хорошую грудь и ноги. Однажды шли мы втроем – Роман, Наталка и я – по улице. А навстречу какая-то женщина. Я говорю в шутку: "Смотри, какая у нее красивая грудь". А Наталья на то: "У женщины важна не грудь, а ноги!" Я ей: "Да где там! Грудь важнее!" А Роман смеется: "Богдан! Скажи ей так, как она просит: что у нее красивые ноги!"

Наталью вполне можно назвать первой леди УПА. Впрочем, в те страшные для Украины годы не было такого понятия. Как бы там ни было, она, мудрая, интеллигентная, утонченная и сильная, с достоинством прошла нелегкий путь жены украинского повстанца, не предала мужа, несмотря на жестокую физическую и моральную пытку. Она была националисткой, верной идее и идеям своего мужа, но, в первую очередь, она была женщиной и матерью.

Екатерина Зарицкая

Легендарная связная УПА на псевдо "Монета" или "Маня", проводница женской сетки Организации Украинских Националистов, Екатерина Зарицкая была уверена в себе, авторитетна и склонна командовать. Она вместе с другими связными и повстанцами, в том числе и Романом Шухевичем, жила в конспиративном доме в с. Княгиничи. Ее называли "пружиной жизни женщин в подполье".

Екатерина не имела склонности к приготовлению еды, как ее коллеги, но привлекала к себе внимание острым умом и умением вести интересные, а порой и пылкие дискуссии. Поэтому "Тарас Чупрынка" относился к ней очень уважительно. Они были знакомы еще с юных лет: оба воспитанника "Пласта", а впоследствии – активисты ОУН.

Впрочем, Зарицкая все равно участвовала в "соревнованиях" а ля "кто лучше хозяйка". Другая связная Ольга Илькив как-то вспоминала: "Я была не очень опытная хозяйка. В те времена Катруня, как и я, не имела нужного опыта, но под влиянием амбиции решила показать верх искусства, поэтому не раз вызывала меня на соперничество. Маня приготовила яровую зупу из молодой шпаговой фасольки, немного сыроватая вышла. На другой день старалась уже я, чтобы в зупе было докладно все сваренное. Катрусина зупа была недоварена, а моя переварена".

Из своих 72 лет жизни Екатерина провела в тюрьмах 25. Там же она родила сына, которого пришлось воспитывать ее родителям.

Ольга Илькив

Сразу расскажем и о Ольге Ильков. В свое время Шухевич выступал как литературный критик ее поэтического сборника "Со щитом или на щите".

Ольга Илькив считала, что Шухевич и доверие к нему были главным стимулом и наибольшей поддержкой для женщины в условиях борьбы. Он понимал трагизм и героизм женской судьбы. Женщинам было нелегко уже потому, что служащие советских органов госбезопасности имели специальную инструкцию, как узнать бандеровку: у нее юбка короче, чем у сельских девушек, другая прическа, она чистоплотная. Во время облавы девушки одевались безобразно, мазали сажей руки и лицо.

Тем временем сам Шухевич тоже ценил женщин в своем "коллективе". В том числе и потому, что женщина – лучший конспиратор: мужчина в женском обществе вызывает меньшие подозрения, чем в сугубо мужском. Кроме того, в глазах женщины мужчина всегда стремится выглядеть наилучшим образом, а потому мобилизуется вся его отвага.

Ольга Илькив умерла в декабре 2021-го в возрасте 102 лет.

Дарья Ребет

Историки, опираясь на показания близкого к Шухевичу круга, рассказывают, что командир УПА обладал присущим мужчинам восприятием женщины как эстетически-эротического объекта. Однако он умел рассмотреть и другие качества. В женщине он сначала может и видел внешность, но потом обязательно – интеллект. О Дарии Ребете – единственной женщине, избранной в состав Провода ОУН – "Тарас Чупрынка" высказывался: "Мы, молодые ребята, любили пошутить на тему наших подруг с ОУН, смотрели на внешность, на красивые ноги. Так мы встретили Дарию Ребет. Но когда мы услышали, как она выступает, удивились ее разуму и тогда уже не смели смотреть на нее иначе как с глубоким уважением".

Дарья Гусяк

Дарья Гусяк – тоже связная Шухевича, одна из четырех украинок, которой советский режим дал максимальный срок заключения. Она попала в тюрьму в далекой и ненавистной России в 26, а вышла на свободу в 51. Хрупкая девушка, как и другие женщины из окружения Шухевича, оставалась до конца верной идее независимой Украины, за что испытала жестокие пытки.

Гусяк вспоминала, что однажды застала "трогательную" картину: сидели на стульях друг против друга Роман Шухевич и Олекса Гасин, в руках держали по картофелю и ножику, а перед ними стояло ведро с картошкой, которую они собирались почистить до обеда. Работали вяло, потому что все внимание было сосредоточено на очень оживленном разговоре. Женщина решила помочь мужчинам и спасти обед, и освободила их от этой работы.

Дарья Гусяк скончалась в 98 лет в августе 2022-го.

Как писал OBOZ.UA, дочь Романа Шухевича Мария продолжает благородное дело своего отца-повстанца. Женщина в свои 83 года активно помогает финансово воинам побеждать российского врага. Она рассказала, что пенсии 8 тысяч гривен ей хватает, поэтому имеет возможность присоединяться к каждому сбору, который она замечает в интернете.

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