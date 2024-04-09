Женщины основателя Playboy. Как выглядят три жены Хью Хефнера, которые закрывали глаза на его многочисленные измены

Хью Хефнер, основатель культового журнала Playboy, в течение своей жизни был женат трижды и имел множество романов со своими моделями-"кроликами". Впервые издатель женился в 1949 году, когда ему было 23. О его первой жене и матери двух старших детей – Милли Уилльямс – известно немного. Кто-то может предположить, что женщина, вероятно, намучилась в браке с ловеласом, который ей постоянно изменял. Впрочем, как ни странно, этот брак потерпел крах из-за измены именно Милли, а не Хью.

Измену любимой Хефнер впоследствии назовет "самым опустошительным моментом своей жизни". В день рождения легенды OBOZ.UA решил вспомнить всех официальных дружин основателя Playboy. 9 апреля ему могло бы исполниться 98 лет.

Милли Уилльямс

Итак, неизвестно, где и при каких обстоятельствах юный Хью Хефнер познакомился со своей первой женой. Милли, она же Милдред, родилась 20 марта 1926 года. Она начала встречаться с амбициозным парнем сразу после окончания школы. Когда Хефнер вернулся из армии, решил создать с любимой семью. Пара связала себя узами брака 25 июня 1949 года, когда им обоим было по 23 года.

Молодожены были счастливы, а потом в их союзе родились девочка Кристи (8 ноября 1952 года), и мальчика Дэвид (30 августа 1955 года).

Впрочем, уже тогда между супругами были очень напряженные отношения. Дело в том, что Милли имела роман с другим мужчиной, когда Хефнер служил в армии. Чувствуя вину за свою неверность, Уилльямс разрешала мужу спать с другими женщинами. Она надеялась, что это поможет Хефнеру простить ее и сохранит их брак. Однако этого не произошло.

В одном из интервью Хефнер рассказал: "Я буквально хранил себя для своей жены, но после того, как мы занялись сексом, она сказала мне, что у нее была интрижка. Это был самый разрушительный момент в моей жизни. Моя жена была более опытной в сексуальном плане, чем я. После этого я всегда чувствовал, что в постели с нами был и другой парень".

В 1959 году мужчина-Playboy расстался с Милдред Уилльямс и последующие 30 лет жил холостяком. Тем временем, новые партнерши у него появлялись со скоростью света, среди которых, конечно, были исключительно пышногрудые модели.

Кимберли Конрад

На американской модели, которая не раз украшала обложку Playboy, Хью Хефнер женился в 1989 году. Кимберли Конрад родила мужу-миллионеру еще двух сыновей: Марстона Гленна Хефнера (который имеет общий с отцом день рождения – 9 апреля 1990 года) и Купера Брэдфорда Хефнера (4 сентября 1991 года).

Известно, что модель смогла превратить знаменитый особняк Playboy в более подходящее место для жизни детей.

После девяти лет брака Конрад и Хефнер расстались, хотя и остались в законном браке. Издатель тогда комментировал это так: "Я был бы счастлив развестись с ней, как только мы разошлись, но она хотела остаться в браке ради наших мальчиков".

После разрыва Конрад переехала в дом по соседству с особняком Playboy. Окончательно развод был оформлен только в марте 2010 года. Известно, что все это время, с 2000 по 2010 год, Хефнер жил в своем роскошном особняке с 7 разными девушками в возрасте от 18 до 28 лет.

Кристал Харрис

Третьей и последней женой Хефнера стала еще одна модель Playboy Кристал Харрис, которая была младше своего избранника на целых 60 лет! Конечно, ни пресса, ни фаны не верили в искренность чувств Кристалл, подозревая ее в преследовании исключительно меркантильных целей.

Издатель, которому было на тот момент 85 лет, объявил о помолвке с 25-летней моделью в декабре 2010-го. Свадьба должна была состояться 18 июня следующего года, однако менее чем за неделю Хефнер ее неожиданно отменил. Несмотря на это, уже 31 декабря 2012 года Кристал Харрис все же стала Кристал Хефнер.

Позже в своих мемуарах Кристал раскрыла, что это якобы именно она разорвала помолвку с издателем за четыре дня до их запланированной на июнь свадьбы. Как призналась модель, она никогда не была влюблена в Хью. Согласно книге, блондинка приняла предложение, но в конце концов решила бросить миллионера и вернуться к бывшему. Очевидно, в этих отношениях ничего не сложилось, так что "кролик" вернулась в особняк и к Хефнеру непосредственно.

Согласно пунктам брачного договора молодая жена издателя не получила наследство мужа после его смерти. Впрочем, Хефнер купил ей дом за 5 млн долларов и оставил все ее украшения.

Как писал OBOZ.UA, Кристал Хефнер впервые раскрыла, какими были последние слова ее мужа незадолго до смерти 27 сентября 2017 года. В эти дни бизнесмен боролся с инфекцией.

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