Стали известны последние слова основателя Playboy Хью Хефнера перед смертью

Вдова Хью Хефнера, основателя журнала Playboy, Кристал Хефнер впервые раскрыла, какими были последние слова ее мужа незадолго до смерти 27 сентября 2017 года. В эти дни бизнесмен боролся с инфекцией.

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Согласно новой книге "Говори только хорошее: Выжить в Playboy и найти себя", медиамагнат пытался убедить избранницу, что сможет побороть недуг. Однако ему не удалось. Об этом пишет New York Post.

Кристал написала, что Хью Хефнер сказал ей: "Я в порядке", когда ему вводили антибиотики через капельницу.

Хотя ранее считалось, что Хью умер в возрасте 91 года по "естественным причинам", жена предпринимателя заявила, что в последние дни он боролся с агрессивной инфекцией кишечной палочки, которая была "очень устойчива к антибиотикам и тяжело поддавалась лечению".

До этого Хью Хефнер просил жену держать в секрете много грязных подробностей ее жизни с ним и рассказать "только хорошее", что Кристал и делала в течение пяти лет.

Однако после работы с психотерапевтом она решила, что пора рассказать обществу, как молодой девушке приходилось жить в токсичной среде вечеринок Playboy, почему она вышла замуж за мужчину, который был на 60 лет старше, и что думала в тот период своей жизни.

Раньше модель призналась, что никогда не была влюблена в Хью Хефнера. Согласно книге, блондинка приняла предложение, но разорвала помолвку всего за пять дней до их запланированной на июнь 2011 года свадьбы, чтобы вернуться к бывшему.

Впрочем, этот роман не сложился, поэтому модель решила переехать в особняк, где все время устраивали громкие вечеринки. По ее словам, цена за успех и славу, в случае со многими моделями Playboy – "спать с 80-летним стариком", соблюдать его жесткие правила и притворяться счастливыми на публике.

Как писал OBOZ.UA, Кристал Хефнер не долго горевала, и уже через несколько лет ее начали замечать в компании других мужчин. Больше об этом – читайте по ссылке. Она также покаялась за свои откровенные фото.

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