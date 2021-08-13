Женщина вышла замуж за убийцу своего брата: писала ему письма в тюрьму

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
2 минуты
109
Женщина вышла замуж за осужденного за убийство ее брата

Жительница американского штата Огайо вышла замуж за мужчину, который был осужден за убийство ее сводного брата в 1980-х годах. Она отправила ему письмо в тюрьму, в котором заявила, что прощает обидчика и не держит на него зла.

Джон Тиджен (John Tiedjen) в 1980-х годах был соседом Брайана МакГэри (Brian McGary). В 1987 году МакГэри нашли мертвым в их квартире с ножевым ранением и смертельным огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Тиджен подписал заявление, в котором шла речь о том, что он застрелил своего соседа в целях самообороны. После этого мужчину арестовали.

Видео дня
Джон Тиджен был признан виновным в убийстве.
Джон Тиджен и его адвокат.

Сестра убитого Кристал Строс (Crystal Straus) решила написать осужденному письмо, и с того момента они начали регулярно переписываться.

В прошлом году Тиджен во время телефонного разговора сделал Строс предложение. На тот момент оставалось неизвестным, когда мужчину выпустят на свободу.

Как прошла свадебная церемония.
Женщина вышла замуж за убийцу своего брата.

В июле этого года дело об убийстсве было пересмотрено на основании множества фотографий и неучтенных полицейских отчетов. Тиджена выпустили из тюрьмы.

А свадьбу влюбленные сыграли, когда мужчина находился под домашним арестом в ожидании пересмотра дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщина по имени Кимберли Холмс-Иверсон (Kimberley Holmes-Iverson) родила ребенка от покойного мужа, которого не стало пять лет назад. Она забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

СШАписьматюрьмаубийствоОтношенияфотографиилюди