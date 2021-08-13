Женщина вышла замуж за убийцу своего брата: писала ему письма в тюрьму

Жительница американского штата Огайо вышла замуж за мужчину, который был осужден за убийство ее сводного брата в 1980-х годах. Она отправила ему письмо в тюрьму, в котором заявила, что прощает обидчика и не держит на него зла.

Джон Тиджен (John Tiedjen) в 1980-х годах был соседом Брайана МакГэри (Brian McGary). В 1987 году МакГэри нашли мертвым в их квартире с ножевым ранением и смертельным огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Тиджен подписал заявление, в котором шла речь о том, что он застрелил своего соседа в целях самообороны. После этого мужчину арестовали.

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Сестра убитого Кристал Строс (Crystal Straus) решила написать осужденному письмо, и с того момента они начали регулярно переписываться.

В прошлом году Тиджен во время телефонного разговора сделал Строс предложение. На тот момент оставалось неизвестным, когда мужчину выпустят на свободу.

В июле этого года дело об убийстсве было пересмотрено на основании множества фотографий и неучтенных полицейских отчетов. Тиджена выпустили из тюрьмы.

А свадьбу влюбленные сыграли, когда мужчина находился под домашним арестом в ожидании пересмотра дела.

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