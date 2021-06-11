Женщина родила от мужа через пять лет после его смерти. Фото

Женщина по имени Кимберли Холмс-Иверсон (Kimberley Holmes-Iverson) родила ребенка от покойного мужа, которого не стало пять лет назад. Сделать ей это удалось с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Издание The Sun пишет, что покойного супруга женщины Рашида сбила машина. Через несколько часов после трагедии Холмс-Иверсон решила узнать, можно ли извлечь биоматериал из умершего человека. Она готова была решится на этот шаг, потому что влюбленные долго мечтали о детях.

Выяснилось, что этот план является вполне реальным. Женщина обратилась к врачам, и те заморозили сперму Рашида.

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Через некоторое время Холмс-Иверсон встретила другого мужчину, за которого вышла замуж. Она призналась ему, что хочет родить ребенка от покойного мужа. На что новый избранник отреагировал спокойно и поддержал такое решение.

Новый муж женщины Дариан возил ее на процедуры ЭКО и все время находился рядом с ней.

В июне этого года у пары родилась дочь, которую назвали Киран (Kiran). Имя девочки состоит из имен Кимберли и Дариана, а в переводе с санскрита означает "луч света".

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