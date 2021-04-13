Женщина похудела на 40кг и перестала узнавать себя на старых фото

Мелисса Тимме, которая похудела на 40 килограмм, призналась, что после своей трансформации перестала узнавать себя на старых фотографиях. Она добавила, что много тренировалась, поэтому результат не заставил себя ждать.

Мама двоих детей начала сбрасывать вес, когда познакомилась со своим будущим мужем Майклом. В какой-то момент она открыла шкаф и увидела, что все ее вещи серые и бесформенные, в которых будет сложно понравиться противоположному полу. Об этом пишет издание News.com.au (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Все изменилось как будто бы в один момент. Я очень много занималась, бегала, плавала, не ела мясо, и результат не заставил себя ждать", – объяснила подробнее женщина.

Когда же жительница Австралии случайно наткнулась на свои старые снимки, то была приятно шокирована.

"Я не могла понять, в чем дело. Это был совершенно другой человек. Безусловно, я повзрослела, но мне показалось, что даже черты лица были другими", – сказала Мелисса.

Сейчас счастливая жена и мама активно ведет блог в социальных сетях, где делится своим опытом с другими, а также вдохновляет своих подписчиков на кардинальные изменения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщина похудела на 47 кг и раскрыла секрет своей стройности. Оказалось, что дело в правильном завтраке. В ежедневном меню матери двоих детей есть овсяная каша, мексиканское тако с рисом и салатом, пита с говядиной.