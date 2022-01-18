Женщина-миф. 8 неожиданных фактов о Мэрилин Монро, которые мало кто знает

Американская киноактриса, певица и модель, а вместе с тем любовница президента США, бездарная пустышка, жертва мафии и натуральная блондинка. Главный секс-символ 50-х годов Мэрилин Монро стала настолько культовым образом мировой культуры всех времен, что вокруг ее личности появилось много лжи и легенд. Биография знаменитости обросла мифами, которые многие ошибочно считают правдой.

Легенда кинематографа Золотого века до старта своей ошеломительной карьеры не только была брюнеткой, но и ходила под именем Норма Джин Бейкер. Эти и другие интересные факты из короткой жизни Монро опубликовало CNN.

1. Ненастоящее имя

Да, Мэрилин Монро – это творческий псевдоним, который выбрали для Нормы Джин Бейкер, чтобы та смогла стать суперзвездой. Когда девочка родилась, ее решили окрестить в честь матери, девичьей фамилией которой была Монро. В 16 лет Норма Джин вышла замуж и стала Догерти. Однако, подписав свой первый контракт с 20th Century Fox, исполнительный директор студии Бен Лайон предложил взять имя актрисы Мэрилин Миллер и девичью фамилию матери.

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2. Блондинка или брюнетка?

Культовые локоны платиновой блондинки были ненатуральными. От природы Мэрилин – брюнетка. Однако женщины, которые планировали построить актерскую и модельную карьеру в 40-50-х годах прошлого века должны были осветляться. Белые кудри считались более эффектными, а поэтому и востребованными. Этим занялась и юная Монро. Сегодня она до сих пор считается самой популярной блондинкой в мире.

3. Юная сирота, которую нашли режиссеры - миф

Для Мэрилин создали историю, в которую вскоре поверили миллионы людей. Ее представили публике как бедную сиротку, которую заметили сотрудники 20th Century Fox, пока она с широко открытыми глазами наблюдала за талантами кино. На самом же деле Монро боролась за свои возможности и стремилась узнать все тонкости киноиндустрии самостоятельно.

4. Она ценила свой статус секс-бомбы

Монро как никто другой знала, что секс продается. Она не стеснялась своего образа соблазнительной блондинки – она умело его преподносила публике, журналистам, работодателям и мужчинам.

Мало того, что актриса опиралась на свой статус секс-символа, она также отказывалась стыдиться этого. В начале своей карьеры Монро позировала фотографу обнаженной, когда у нее не было денег. Вместо того, чтобы капитулировать перед народным консерватизмом того времени, когда фотосессия попала в прессу, Мэрилин поддержала свое решение.

5. Монро одна из первых начала бороться с сексизмом и харассментом

В 1940-50-х годах довольно часто актрисам предлагали роль исключительно в обмен на их секс-услуги. К женщинам относились как к товару, и это было в порядке вещей. Монро стала одной из первых, кто решил положить этому край.

Однажды глава студии Columbia Pictures Гарри Кон пригласил актрису в путешествие на своей яхте. Мэрилин ответила, что она придет только в том случае, если жена Кона также будет присутствовать. Вскоре после ее отказа с ней разорвали контракт. Спустя время Монро написала и опубликовала большую статью под названием "Волки, которых я знала". В ней она разоблачила имена всех мужчин-режиссеров, которые хотели ею воспользоваться, угрожая своим статусом.

6. Глупая в жизни – миф

На экранах зрители видели взбалмошную блондинку с игривым настроением и легким взглядом на жизнь. В реальности Монро была совсем не глупой. В сознательном возрасте и до самой смерти она занималась самообразованием. Будучи уже опытной актрисой, она посещала театральную студию в Нью-Йорке. Мэрилин была преданной ученицей. Ей завидовали одноклассники, однако упорным трудом она изменила плохое отношение к себе на уважение.

7. Она не интересовалась политикой – миф

У Монро были твердые политические убеждения. После замужества с Джо Ди Маджио в 1954 году Мэрилин сделала крюк из их медового месяца в Японии, чтобы совершить поездку по американским военным базам в Корее. Там она выступала примерно для 100 000 военнослужащих в течение десяти шоу.

8. Она получала большие гонорары – миф

Хотя Монро и была одной из самых обсуждаемых актрис того времени, звездная сила не всегда приводила ее к высокой зарплате. В конце своей карьеры Мэрилин зарабатывала лишь часть денег, которые получали ее современники. К примеру, за последний фильм, над которым она работала, "Что-то нужно дать", актрисе должны были выплатить 100 тысяч долларов. В это же время гонорар Элизабет Тейлор за "Клеопатру" составил 1 млн долларов.

Порой, неравенства в оплате труда доходили до бунта со стороны знаменитости. Она отказывалась приходить на съемочную площадку, чем могла полностью остановить производство проекта.

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