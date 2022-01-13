Звезда советской 'Золушки' жила в гараже, переделанном в домик, и не имела собственной квартиры

Советская киноактриса Янина Жеймо, которая прославилась благодаря роли Золушки в одноименном фильме 1947 года, жила не так сказочно, как ее популярная героиня. Звезда с двумя детьми на руках еле сводила концы с концами и даже не имела собственного жилья – она ютилась в гараже, переделанном под домик.

Артистка ушла из жизни в 1987 году, когда ей было 77 лет. Она успела сыграть в 59 проектах, однако заработать на комфортабельную квартиру ей так и не удалось. Она жила в нищете, пытаясь прокормить сына и дочь. OBOZREVATEL собрал интересные факты из жизни советской "Золушки", которая сыграла героиню сказки Шарля Перро в 37 лет.

С трехлетнего возраста будущая знаменитость выступала в цирке, где ее родители работали артистами. Папа много болел, а зарплаты в семье не хватало на элементарные потребности. Поэтому маленькая девочка появлялась на публике в роли гимнастки, наездницы, балерины и прочее.

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Когда отец умер, Янина с мамой и тремя сестрами начали выступать на эстраде. В тайне от родных 15-летняя девушка поступила на ленинградский кинокомбинат "Фабрика эксцентрического киноактёра". Она оказалось очень старательной и ответственной ученицей, хотя ее 12-летний опыт выступлений изначально выделял ее среди остальных студентов.

Вскоре, в 1925 году, Жеймо получила первую роль в кино "Мишки против Юденича". На сьемках у нее завязался роман с коллегой Андреем Костричкиным. Позже у пары родилась дочь, которую в честь мамы назвали Яниной. Однако брак двух актеров просуществовал недолго.

Близкие не поддерживали успехи актрисы в кино. Мама считала, что ее дочь "первая сзади" и ей стоит вернуться на эстраду. Однако, стоит отметить, что Жеймо так и не стала легендарной звездой – ее запомнили только лишь благодаря "Золушке".

Вскоре актриса вышла замуж второй раз и родила сына Юлиана. Когда началась война, ее супруг вместе с детьми уехали в Ташкент, а женщина осталась в Ленинграде. Спустя год она решила вернуться к семье, вот только ее там никто не ждал. Мужу сообщили, что Янина погибла во время бомбежки, поэтому, недолго думая, он закрутил роман с новой избранницей. Простить измену артистка не смогла.

Сын Юлиан рассказал российским телевизионным СМИ, что они жили очень бедно.

"Это был кошмар! Мама жила в одноэтажном доме, переделанном из гаража. Она стыдилась приглашать гостей из-за этого, ведь все ее подруги-актрисы имели шикарные квартиры, звания, награды, а у мамы не было ничего. Честно говоря, она была обижена", – поделился младший ребенок Жеймо.

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