Жена Виктора Павлика испугала подписчиков новостью о его 'критическом' состоянии и рассказала об операции, без которой певец 'может умереть'

Украинского певца Виктора Павлика уговорили сделать жизненно необходимую операцию на сердце, ведь ситуация стала критической. Как рассказала его жена Екатерина Репяхова, артист может умереть в любой момент, если срочно не вмешаются медики.

Сам 58-летний исполнитель ранее категорически отказывался от операции и не прислушивался к избраннице. Тревожный пост его жена опубликовала в Instagram.

"Первая очень важная для нас новость: Борис Михайлович уговорил мужа на операцию. У Виктора Павлика критическая ситуация, он может умереть в любой момент", – сообщила Екатерина Репяхова.

Она рассказала, что с артистом связались врачи, которые смогли убедить его лечь под нож. За это молодая мама им очень благодарна.

Напомним, что о необходимости хирургического вмешательства стало известно еще год назад. Как выяснилось, у исполнителя врожденный порок, как и у его матери.

"С возрастом один из клапанов вышел из строя – не выполняет свою функцию. И надо ставить искусственный клапан. После этого дальше будет жить полноценной жизнью, как и ее сверстники без такой проблемы. Операцию запланировали на осень", – писала тогда блогерша.

Очевидно, вмешательство отложили по требованию артиста, но лучше ему не стало. Заметим, что раньше супруга певца рассказывала, что у него почти не поднимается рука. Из-за этого артист обращался к врачу, который назначил звезде лечебные упражнения.

Как писал OBOZ.UA, Екатерина Репяхова рассказывала, что медики не на шутку испугали ее диагнозом маленького сына. Слова врача даже довели молодую маму до слез. Подробнее – в нашем материале.

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