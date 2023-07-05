'Нет слов': жена Павлика в слезах пожаловалась на врача и раскрыла новые детали болезни сына

Супруга известного украинского певца Виктора Павлика Катя Репяхова продолжает обследование двухлетнего сына Михаила, чтобы выяснить причину задержки речи. Молодая мама с наследником посетила частного невролога, который не на шутку напугал ее диагнозом. По словам блогера, возможно, ей придется ехать в Израиль. Сейчас же у Миши нужно взять анализы, один из которых стоит 15 тысяч гривен.

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Репяхова появилась перед аудиторией в слезах и рассказала, как прошел визит у специалиста. Любимая исполнителя усомнилась в профессионализме медика, подчеркнув, что ранее никто не говорил ей подобного. Как сообщили девушке, во время беременности она перенесла инфекцию или коронавирус, потому Миша имеет проблемы с речью (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Какое-то отчаяние. Извините за правду... Нет слов... Назначили кучу дорогих анализов, один из них – 15 тысяч, другой – 3 тысячи... Мне такого наговорили, что я до сих пор в шоке... Что во время беременности я перенесла инфекцию или ковид... Потому Миша не говорит... А еще у него родовая травма. Короче, у меня шок. Меня запугали. А в выписке написано только одно: задержка психо-речевого развития. Никто раньше про такое нам не говорил", – поделилась блогер.

Девушка возмутилась, что врач выписала им самые дорогие лекарства и анализы. Кроме того, она отметила – в клинике продаются не сертифицированные бады и работают медики, которые не знают, как вести себя с детьми. По словам Екатерины, медсестры морально давили на нее и не могли совладать с сыном во время сбора крови.

"Прокалывать ребенку вторую руку силой, когда сильная истерика – не ок. Они морально на меня давили. Даже никак не разговаривая с Мишей. Это цель заработать. Потому что на кону больше 20 тысяч, но не получилось. Я встала и ушла с ребенком", – рассказала Репяхова.

Екатерина продолжила – она будет и дальше заниматься этим вопросом, но постепенно и без стресса для ребенка. Она также резюмировала, что ее роды прошли хорошо и малыш не имел никаких патологий.

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