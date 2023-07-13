Виктору Павлику нужна операция на сердце из-за врожденного порока: жена певца рассказала детали

Жена известного украинского певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – поделилась с подписчиками, что ее любимому нужна операция на сердце. Хирургическое вмешательство уже запланировано на осень этого года.

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Как выяснилось, у исполнителя врожденный порок, как и у его матери. Неутешительными новостями Репяхова поделилась в своем блоге (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Врачи прогнозируют, что удачная операция может вернуть артиста к нормальной жизни.

"Виктор Франкович, как оказалось, родился с пороком сердца. Его мама тоже. И сейчас, с возрастом, один из клапанов вышел из строя – не выполняет свою функцию. И надо ставить искусственный клапан. После этого дальше будет жить полноценной жизнью, как и его сверстники без такой проблемы. Операцию запланировали на осень. Жизнь", – рассказала жена Павлика.

Что касается хирургического вмешательства, Екатерина Репяхова не слишком волнуется, ведь чувствует, что все пройдет удачно. Более того, звезда уверена, что у них с Павликом еще будут дети.

"У меня предчувствие, что все у него будет хорошо. И он переживет еще всех нас. И у нас еще будет дочь. Не верю в плохое", – добавила Репяхова.

Заметим, что раньше супруга певца рассказывала, что у него почти не поднимается рука. Поэтому артист обращался к врачу, который назначил звезде лечебные упражнения.

Как писал OBOZREVATEL, Екатерина Репяхова также недавно заявила, что медики не на шутку испугали ее диагнозом маленького сына. Слова врача даже довели молодую маму до слез. Подробнее – в нашем материале.

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