Жена продюсера Бебешко спела ''Ты на свете есть'' на украинском: в знак благодарности Пугачевой и Галкину. Видео

Украинская певица Саша Белина перепела хит своей знаменитой российской коллеги Аллы Пугачевой "Ты на свете есть". Теперь песня зазвучала на украинском языке.

Видео дня

Как отметил супруг исполнительницы, украинский продюсер Владимир Бебешко на своей странице в Facebook, украиноязычная версия композиции была записана в знак уважения Пугачевой и ее мужу, шоумену Максиму Галкину за поддержку Украины в войне против России. Видео с песней "Ти на світі є" появилось на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Ты теперь я знаю, ты на свете есть / И каждую минуту / Я тобой дышу, тобой живу / И во сне и наяву / Нет, мне ничего не надо от тебя / Нет, всё, чего хочу я / Тенью на твоём мелькнув пути / Несколько шагов пройти / Пройти, не поднимая глаз / Пройти, оставив лёгкие следы / Пройти хотя бы раз / По краешку твоей судьбы", – поет Пугачева в оригинальной песне.

Украинская же версия зазвучала так: "Так, я знаю те, що ти на світі є / І майже щохвилини / Згадую тебе, в тобі живу / Уві сні і наяву / І нічого зовсім не чекаю я / Знаєш, все, чого я хочу / Тінню промайнувши, у твоїм житті / Кілька кроків все ж пройти / Пройти, не піднімаючи очей / Пройти, не полишаючи слідів / Хоч раз пройти лишень / Далеким обрієм твоїм".

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский певец MELOVIN на концерте в Киеве перепел известную композицию Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна". Однако украинец несколько изменил текст, потроллив россиян.

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