Жена погибшего режиссера монтажа Виктора Онисько не захотела брать орден 'За заслуги': что случилось

Культурный менеджер и куратор кинопрограмм Ольга Бирзул, которая была женой известного украинского режиссера монтажа с позывным "Тарантино" Виктора Онисько, отказалась от ордена "За заслуги" ІІІ степени. Отличием его хотели наградить посмертно, ведь герой погиб на войне с российскими оккупантами в конце 2022 года.

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Ольга Бирзул в комментарии "Суспільному" аргументировала свой отказ. По ее словам, есть несколько причин, почему орден за весомый личный вклад в развитие украинской кинематографии, заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и многолетний добросовестный труд, который от 8 августа 2023 был присвоен Виктору Онисько, ей не нужен (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жена погибшего воина не считает, что кинематографистов, добровольно ушедших на войну, и тех, кто остался в тылу, этично перечислять в одном списке.

Ольга Бирзул также обратила внимание, что среди награжденных "нет действенных профессионалов, которые с начала полномасштабного вторжения презентуют Украину на международных кинофестивалях".

Кроме этого, культурный менеджер, заметила, что с ней не была построена коммуникация, а потому о награждении она узнала из соцсетей.

Напомним, что Виктор Онисько дважды воевал на "нуле" в Херсонской области и на Донбассе. Он был ротным и профессионалом своего кинодела, поэтому его коллеги трогательно почтили память героя.

По случаю Дня украинского кино в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины", где среди прочих в списке был погибший воин.

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