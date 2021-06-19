Жена Павлика показала первые кадры сына после выписки из роддома

Жена украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала первые кадры новорожденного малыша уже дома после выписки из роддома. Помимо этого, она также поделилась видео, как ее встречали с роддома супруг, родные и близкие люди.

Соответствующее видео и фото Репяхова опубликовала в Instagram-stories (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы). На некоторых кадрах видно, как муж Катерины Виктор Павлик нежно держит новорожденного малыша на руках. В видео супруга артиста призналась, что не хотела разглашать дату и время выписки, чтобы избежать встречи с журналистами.

"Умышленно не говорила о выписке, потому что не хотела, чтобы журналисты приехали. Знаю, что многие хотели, спрашивали. Поэтому максимально старалась не афишировать это. И Слава Богу никого не было, – объяснила Репяхова.

Видео дня

Также супруга музыканта показала себя и малыша уже в домашней обстановке. В кадре Репяхова позировала в домашнем халате, а на руках у нее был сын. Катерина решила не прикрывать лицо новорожденного.

Напомним, 26-летняя Екатерина и ее супруг Виктор Павлик стали родителями 15 июня. На свет появился их сын, которого пара решила назвать Михаилом. Позже Екатерина показала первое фото новорожденного сына.

Коротко о знаменитостях:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Он родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Виктор Павлик предложил ей должность концертного директора после того, как она три года проработала у психолога Дмитрия Карпачева, организовывая его выездные мастер-классы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее Виктор Павлик откровенно рассказал о родах жены и назвал крестных малыша. По его словам, роды прошли хорошо. Также звездная пара уже выбрала крестных для малыша: крестной мамой станет одна из лучших подруг возлюбленной певца Виктория Стойка, а крестным папой – Владимир Цап, который является хорошим другом музыканта.