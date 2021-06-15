Виктор Павлик откровенно рассказал о родах жены и назвал крестных малыша

Украинский артист Виктор Павлик, у которого родился сын Михаил, рассказал, что роды его супруги Екатерины Репяховой прошли хорошо. Также звездная пара уже выбрала крестных для малыша: крестной мамой станет одна из лучших подруг возлюбленной певца Виктория Стойка, а крестным папой – Владимир Цап, который является хорошим другом музыканта.

Павлик отметил, что эти люди культурные христиане, которые верят в Бога и соблюдают все традиции. Крестины пройдут в храме на честь Собора славных и всехвальных 12-ти Апостолов. Об этом артист сообщил в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам знаменитости, роды длились около пяти часов, и малыш появился на свет в 2:40 ночи. Мальчик родился весом 3400, 53 см. Павлик не присутствовал на родах лично, но все время находился рядом в коридоре. На данный момент его жена Екатерина восстанавливается.

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"Все нормально, мальчик здоров слава Богу, мама тоже потихоньку отходит", – сказал артист.

Также певец добавил, что его возлюбленная с детства мечтала о сыне по имени Михаил, поэтому во время беременности он поддержал ее выбор. Кроме того, у музыканта также есть троюродный брат Михаил Павлик. Артист добавил, что таким образом это продолжение рода.

Напомним, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей свадьбы. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.

Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.

7 августа стало известно о смерти 21-летнего сына Виктора Павлика Павла. Юноша два года боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруга украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками снимком, на котором запечатлела своего новорожденного сына Михаила. Девушка отметила, что "весь мир остановился" и на данный момент ей хочется быть со своими близкими.