Жена Павлика показала, как певец устроил уличный концерт в центре Львова

Народный артист Украины Виктор Павлик стал уличным музыкантом. Гуляя со своей супругой по Львову, он решил таким образом поддержать парня, который как раз исполнял известную песню артиста.

Соответствующим сториз поделилась Катерина Репяхова в своем Instagram, добавив, что мгновенно собралось много людей, которые начали вместе с Павликом петь его песню "Ти подобаєшся мені".

Напомним, Виктор Павлик родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в малом возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1997 году вышел первый сольный альбом "Шикидым", названный в честь одноименной известной песни турецкого певца Таркана. Всего на счету музыканта около 30 альбомов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Виктор Павлик проговорился про пол будущего ребенка и назвал имя. В своем интервью он рассказал, что они с супругой Катериной мечтают о сыне. Но имя пара выбрала в независимости от того, родится мальчик или девочка.