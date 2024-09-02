Жена Макаревича отреагировала на слова Симоньян, назвавшей ее фашисткой из-за правды о войне в Украине

Коренная киевлянка, жена российского музыканта Андрея Макаревича, поддерживающего Украину в войне, и профессиональная путешественница Эйнат Кляйн лаконично ответила на критику со стороны российской пропагандистки Маргариты Симоньян. Последняя в октябре прошлого года решила красноречиво назвать киевлянку фашисткой из-за ее комментария врачу-нейрохирургу.

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В нем Эйнат Кляйн писала: "Господин доктор, много вас читаю с восхищением. Спасение жизни стоит выше личной эмиграции? Однако чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц, их детей? Их матерей? Действительно ли это стоит выше?" Она призвала уехать с РФ и перестать спасать жизнь убийц. Эта позиция не понравилась Симоньян, поэтому она забросала путешественницу критикой. Кляйн отреагировала на оскорбление в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Мне совершенно безразлично, что пишут обо мне российские медиа. У меня есть много более интересного чтения, чем Симоньян", – лаконично высказалась Эйнат Кляйн.

Напомним, 23 октября 2023 года Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram видео, в котором назвала путешественницу фашисткой. Она в нужный момент приписала ей то, что киевлянка дискриминирует россиян по этнической принадлежности, что дало ей толчок обвинить жену Макаревича.

"Как вам может быть непонятно, что призывы отказывать в медицинской помощи детям людей, которые не устраивают вас исключительно по своей этнической принадлежности, эти призывы – фашизм. И если это не фашизм, то фашизма не существует в принципе, потому что это дистиллированный настоящий фашизм. Эйнат, вы Википедию хотя бы откройте и почитайте, что такое фашизм, и вы увидите, что фашизм – это вы", – обвинила россиянка.

В частности, Эйнат Кляйн объяснила OBOZ.UA, что надеется, что в будущем все-таки в РФ исчезнут призывы к гомофобии, фашизму и шовинизму, ведь, используя именно эти явления, граждане страны-агрессора всегда притесняли украинцев и напали на соседнее государство.

Ранее OBOZ.UA писал, что у Эйната Кляйна однозначный ответ на русский язык в Украине. Она не поддерживает тезис о необходимости ввести язык врага как государственный.

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