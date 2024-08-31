Жена Макаревича, которая до 20 лет жила в Киеве, дала однозначный ответ относительно русского языка как государственного в Украине

Журналистка, бизнесвумен и жена лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича – Эйнат Кляйн – прожившая в Киеве до 20 лет, имеет однозначный ответ о русском языке в Украине. Она не поддерживает тезис о необходимости ввести язык врага как государственный.

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Хотя киевлянка уже много лет живет в Израиле, а в последний раз была на родине до полномасштабной войны, родной язык она помнит отлично. Об этом Эйнат Кляйн рассказала в интервью OBOZ.UA.

Несмотря на то, что в обществе звучат разные тезисы по поводу языкового вопроса, уроженка Киева их не разделяет.

"Как видите, я отвечаю на ваши вопросы на украинском (улыбается). По-моему, государственным языком Украины должен быть украинский", – объяснила жена фронтмена "Машины времени".

Забыть родной язык у журналистки не было шансов. До 2022 года ее самые близкие родные оставались в Киеве, а она наведывалась к ним несколько раз в год. Сейчас в украинской столице продолжают жить старшие родственники нашей собеседницы.

"В Киеве остались родственники моего отца, его мать, сестра и его дети. Конечно, каждый день приносит новые волнения за их жизнь", – призналась Эйнат Кляйн.

После победы Украины над Россией она планирует вернуться в родной город, чтобы выпить кофе в любимом кафе. Сейчас подобный "туризм" киевлянка считает неэтичным.

Полное интервью с Эйнат Кляйн читайте на сайте OBOZ.UA в воскресенье, 1 сентября.

Ранее OBOZ.UA писал, что жена Андрея Макаревича объяснила, что общего между Украиной и Израилем. Кстати, сам артист недавно задал меткий вопрос жителям Курской области и поддержал операцию ВСУ.

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