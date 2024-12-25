Жена Лесика, у которого остановилось сердце на концерте, поделилась отличными новостями о здоровье артиста

Ирина Турко, жена музыканта Лесика (настоящее имя – Олег Турко), переживший остановку сердца во время концерта Натальи Бучинской, рассказала о состоянии любимого. По словам женщины, артиста уже выписали из больницы. В настоящее время звезда находится в реабилитационном центре.

Видео дня

Турко отметила, что 25 декабря семья отмечает не только Рождество, но и особую дату. "Можно прожить долгую и наполненную разными (замечательными и сверхтяжелыми) моментами жизни, не вникая в наполненность слова "подарок". Подарок, который дал мне это понять – жизнь самого дорогого моего человека. 25 декабря – это магия Рождества для всех людей, а для нас еще и день нашей женитьбы", – написала жена гитариста, сообщает Pravda News.

Напомним, 5 декабря во время львовского концерта певицы Натальи Бучинской произошел инцидент – на сцене потерял сознание музыкант Лесик. Впоследствии оказалось, что у звезды остановилось сердце. Артиста оперативно отправили в реанимацию одной из больниц города в тяжелом состоянии. Пользователи сети распространили видео несчастного случая, где изображено, как он стоял на сцене с гитарой, а уже через мгновение потерял сознание.

Вскоре исполнительница Наталья Карпа посетила коллегу и рассказала, что Лесик пришел в себя и планирует вернуться в нормальную жизнь. "Состояние еще стабильно тяжелое", – сообщила тогда певица. Она добавила, что Лесик узнал ее без проблем, равно как и родных. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Наталья Бучинская рассекретила, какое обещание ей дал Лесик перед тем, как у него остановилось сердце. Детали – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!