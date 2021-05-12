Жена DZIDZIO – об отношениях и разводе: была несчастна, чувствовала себя ненужной

Жена украинского музыканта DZIDZIO (Михаила Хомы), певица Slavia (Ярослава Хома) рассказала, что в браке с возлюбленным долгое время "сидела тихо и была несчастна". По ее словам, она делала все, чтобы сблизиться с артистом и сохранить семью, но при этом чувствовала себя ненужной.

Знаменитость считает, что сделала все, что могла. Slavia очень бережно относилась к отношениям с DZIDZIO – с любовью и пониманием. Певица отметила, что сейчас она спокойна, так как ее совесть чиста. Об этом звезда сообщила в интервью изданию "Еспресо.Захід".

Slavia призналась, что все ее песни DZIDZIO "воспринимал в штыки", а также он утверждал, что шоу-бизнес – не для исполнительницы.

"Он не видел, что творчество делает меня счастливой. А если человек этого не видит и не хочет, чтобы я была счастлива, тогда нет смысла в таких отношениях", – сказала артистка.

При всем этом певица старалась вывести на разговор возлюбленного, но у него на это не было времени. Такое отношение продолжалось на протяжении нескольких лет и пара отдалялась друг от друга.

"Я очень чувствительна. Не понимаю, чего он все это тянул, может не был готов? Хотя он говорил всегда, что все хорошо, что я что-то придумываю. А как оказалось, не все так хорошо", – отметила Slavia.

На данный момент артистка считает, что все происходит вовремя и нужно почувствовать и прожить этот период, чтобы потом посмотреть на ситуацию сверху и понять, сколько силы в том опыте.

"Случилось так, как должно быть. Все эти этапы проходили естественным путем. Я всему благодарна. Я благодарна Михаилу за этот жизненный опыт. Я не жалею ни за одним прожитым днем", – подчеркнула артистка.

Также Slavia добавила, что за все это время DZIDZIO действительно очень изменился и сейчас он совсем не тот Михаил, которого в юности встретила певица. По словам знаменитости, с тем человеком, который он сейчас, ей не по пути, так как она не чувствует той теплоты, которая когда-то была между ними.

"Я вижу и чувствую, что это не мой Михаил, а с новым Михаилом мне лучше быть друзьями. С ним хорошо дружить, он артист, но не человек, который дает женщине достаточно внимания и нужной теплоты. У него всегда нет времени, он очень занят. Я это понимаю, Михаил талантливый, у него есть своя миссия, он действительно хочет и может многое сделать для украинской культуры. И имеет право на это, я его поддерживаю и ценю. Но раз так случилось, то нам лучше остаться друзьями", – подытожила Slavia.

Напомним, что звездные супруги Дзидзьо (Михаил Хома) и Slavia уже 9 месяцев не живут вместе и собираются официально развестись. Слава и Михаил были знакомы еще со студенческих лет. Пара поженилась в ноябре 2013 года. Детей у экс-влюбленных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жена украинского музыканта DZIDZIO (Михаила Хомы), певица Slavia (Ярослава Хома) подтвердила заявление мужа о разводе. Она подчеркнула, что со своей стороны сделала все, чтобы сохранить семью.