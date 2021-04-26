Жена DZIDZIO впервые прокомментировала развод с артистом

Жена украинского музыканта DZIDZIO (Михаила Хомы), певица Slavia (Ярослава Хома) подтвердила заявление мужа о разводе. Она подчеркнула, что со своей стороны сделала все, чтобы сохранить семью.

Такими подробностями женщина поделилась в комментарии сайту ТСН. Ярослава отметила, что они с Михаилом пришли к этому непростому решению обоюдно и инициатора развода как такового не было.

"Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни", – добавила она.

Ярослава также поблагодарила музыканта за "творческое вдохновение". Однако уточнила, что в браке чуть не потеряла себя, из-за того, что ей приходилось постоянно находится в тени своего знаменитого мужа.

"За все годы существования группы DZIDZIO я привыкла, что меня не должно быть. Я относилась с пониманием к карьере мужа, но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я – личность... Спасибо Михаилу за творческое вдохновение. Я написала новые песни, поэтому – ждите", – подытожила певица.

Напомним, что Слава и Михаил Хома были знакомы еще со студенческих лет. Пара поженилась в ноябре 2013 года. Детей у экс-влюбленных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) впервые подтвердил, что они с супругой Анной расстались. Пара была в отношениях 15 лет, из них 8 лет – в браке.