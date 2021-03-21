Жена Бабкина рассказала об изменах отца и предательстве первого мужа

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана после признания о том, что певец изменил ей с более чем сотней женщин, снова поделилась с поклонниками откровенными историями. Так, женщина рассказала об изменах ее отца, а также поделилась личным опытом, как сама столкнулась с предательством первого мужа.

На странице в Instagram Снежана Бабкина призналась, что с предательством она столкнулась, будучи еще ребенком. Так, артистка призналась, что ее папа изменял и ушел с семьи, когда ей было 3 года. А позже, когда она вышла замуж впервые, ее муж также предал, изменяя ей с другими женщинами.

"Мой папа ушел от нас, когда мне было 3 года. Или мама его "ушла", потому что не смогла пережить измены! Мой первый муж уехал работать летом на Казантип, вернулся и я все поняла. Измена. Мой второй муж не стал исключением", – сообщила в фотоблоге Снежана.

Супруга музыканта долгое время задавала себе вопросы и не могла понять, почему именно с ней так произошло. Так начался ее долгий путь от огромной обиды и разочарования до полного принятия и прощения.

Тогда Снежана не занималась медиацией, йогой, но у нее было огромное желание перемен, и она была готова к ним. Она простила Бабкина за измены и они начали совместный путь к изменениям.

"Мы с СБ кардинально изменили свои жизни, свои взгляды, свои убеждения, свои привычки! Остался ли осадок? Вообще нет! Да! Такое возможно! Я с улыбкой вспоминаю этот трэш и чувствую такую гордость за нас", – поведала артистка в Instagram.

Напомним, Бабкин принял как родного сына жены Снежаны от первого брака Артура. В 2008-м пара официально оформила отношения, а через год освятила брак в церкви. В 2010-м в семье появилась долгожданная девочка, которую назвали Веселиной. Ради близких Сергей завязал с алкоголем. Летом 2019 года музыкант в третий раз стал отцом. Он присутствовал при рождении сына Елисея.

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