Дружина Бабкіна розповіла про зради батька і першого чоловіка

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана після зізнання про те, що співак зрадив її з більш ніж сотнею жінок, знову поділилася із шанувальниками відвертими історіями. Так, жінка розповіла про зради її батька, а також поділилася особистим досвідом, як сама зіткнулася з цим від першого чоловіка.

На сторінці в Instagram Сніжана Бабкіна зізналася, що зі зрадою вона зіткнулася, бувши ще дитиною. Так, артистка зізналася, що її тато зраджував і пішов із сім'ї, коли їй було 3 роки. А пізніше, коли вона вийшла заміж вперше, її чоловік також зраджував її з іншими жінками.

"Мій тато пішов від нас, коли мені було 3 роки. Або мама його "пішла", тому що не змогла пережити зради! Мій перший чоловік поїхав працювати влітку на Казантип, повернувся і я все зрозуміла. Зрада. Мій другий чоловік не став винятком", – повідомила у фотоблозі Сніжана.

Дружина музиканта тривалий час ставила собі питання і не могла зрозуміти, чому саме з нею так сталося. Так почався її довгий шлях від величезної образи і розчарування до повного прийняття і прощення.

Тоді Сніжана не займалася медіацією, йогою, але у неї було величезне бажання змін, і вона була готова до них. Вона пробачила Бабкіну зраду і вони почали спільний шлях до змін.

"Ми із СБ кардинально змінили свої життя, свої погляди, свої переконання, свої звички! Чи залишився осад? Взагалі немає! Так! Таке можливо! Я з посмішкою згадую цей треш і відчуваю таку гордість за нас", – повідала артистка в Instagram.

Нагадаємо, Бабкін прийняв як рідного сина дружини Сніжани від першого шлюбу Артура. 2008-го пара офіційно одружилася, а через рік освятила шлюб у церкві. 2010-го в сім'ї з'явилася довгоочікувана дівчинка, яку назвали Веселіна. Заради близьких Сергій зав'язав з алкоголем. Влітку 2019 року музикант втретє став батьком. Він був присутній під час народження сина Єлисея.

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