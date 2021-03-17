Сергей Бабкин впервые рассказал о своей бывшей жене и ребенке. Видео

Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин признался, что первый раз женился из-за того, что его экс-возлюбленная забеременела. Однако даже появление сына Ильи не смогло спасти брак – пара развелась через год.

Новость о незапланированной беременности стала тогда полной неожиданностью для влюбленных, поэтому первая жена певца даже хотела сделать аборт. Но Сергей не позволил ей этого сделать, заявив, что "не понимает абортов". Об этом он рассказал в интервью для программы "ЖВЛ" на канале "1+1" (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я просто, наверное, понял, что это не любовь", – объяснил музыкант причину расставания со своей бывшей супругой.

Напомним, Сергей Бабкин – украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы "5’nizza". Тренер шоу "Голос страны". Участник 5-го сезона шоу "Танцы со звездами".

Недавно он перенес несколько операций на глазах, которые ему сделали в Вене. У артиста обнаружили заболевание глаз – воспаление сетчатки. В своем интервью он признался, что проблемы со зрением заметил еще летом прошлого года, когда не смог прочитать этикетку на шампуне. Но тогда певец не придал этому значения, списав это на обычную усталость.

Обе операции прошли успешно, но через несколько месяцев Сергею Бабкину снова нужно вернуться в Вену для повторного обследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана призналась, что мужчина в браке изменял ее. Как оказалось, за три года у него было более 100 женщин.