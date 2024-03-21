'Жалеет, что не задушила его'. Российская оперная певица вспомнила, как Путин чуть не искалечил ее знакомую, которой тогда было 14 лет

Российская оперная певица и бывшая депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Мария Максакова поделилась историей о диктаторе Путине, которую ей когда-то поведала знакомая. Артистка считает, что именно в юности у политика появилось ненавистное отношение к женщинам из-за занятий боевыми искусствами.

По словам знакомой, на тот момент ей было 14 лет, а будущему президенту России – 20. Тогда Путин со своим приятелем пригласил девочку вместе с подружкой на матч по дзюдо, рассказала Максакова в интервью главному редактору издания "Гордон" Олесе Бацман.

Сначала девушки просидели на "скучнейшем поединке". "Совершенно не понятно, как можно девочек...Мороженое люди обычно едят...Ну что делают подростки, когда встречаются? Эти решили, что для девушек нет ничего интереснее, чем посмотреть на скучный заурядный матч по дзюдо", – рассказывает Максакова.

После турнира Путин с компанией пошли пить чай. "Придя в квартиру одного из них, он сначала решил продемонстрировать моей знакомой только что увиденные приемы непосредственно на ней. То есть бросок через бедро, болевой", – продолжила певица. После этого девушки с криком выбежали из квартиры и напуганые пришли домой.

Впоследствии приятельница артистки выросла и стала "интересной женщиной", а возвращаясь к этой истории только говорила: "Надо было мне тогда дать ему сдачи, задушить его ". "У него в отношении женщин возник этот садистский подход", – добавила гостья.

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