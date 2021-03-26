Зендея, Тимоти Шаламе и Майли Сайрус: звезды, которые обрели всемирную славу до 25 лет

Анастасия Польская Люди 12:30, 26.03.2021 Обновлено: 12:37, 26.03.2021

К некоторым признание приходит в очень юном возрасте. Благодаря своему таланту, Зендея, Тимоти Шаламе и другие начинающие актеры пленили сердца сначала именитых режиссеров, а после – и зрителей по всему миру.

И сейчас есть большая вероятность, что в скором времени они вполне могут затмить любую крупную звезду Голливуда. OBOZREVATEL собрал подборку самых узнаваемых актеров, которые обрели славу в детстве и подростковом возрасте.

1. Аня Тейлор-Джой, 24 года

Актриса начала мелькать на экране с 2012 года. Так, она засветилась на втором плане в сериалах "Острые козырьки", "Молодой Морс", в фильме "Академия вампиров" и других. Слава постучалась к ней в дверь после того, как Аня сыграла похищенную девочку в нашумевшей картине "Сплит". После этого Тейлор-Джой начали предлагать уже центральные роли в таких проектах, как "Миниатюрист", "Эмма", "Новые мутанты". А мировая узнаваемость пришла к актрисе после невероятного успеха сериала "Ход королевы", где 23-летняя Аня Тейлор-Джой исполнила роль шахматистки Бет Хармон.

Аня Тейлор-Джой в фильме "Сплит" и сейчас

2. Зендея, 24 года

Актриса стала всемирно известной в 2017-м, когда на большие экраны вышла новая часть "Человека-паука". В фильме Зендея сыграла возлюбленную главного героя. А после снялась в роли наркоманки в громком сериале "Эйфория". Сейчас она – лауреат премий "Эмми" и многих других наград, а также одна из самых узнаваемых актрис современности.

Зендея в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" и сейчас

3. Тимоти Шаламе, 25 лет

Получил известность благодаря фильму "Назови меня своим именем", который вышел в 2017 году. Тогда двадцатидвухлетний Тимоти был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер", став таким образом третьим самым юным номинантом в этой категории за всю историю Американской киноакадемии и самым юным номинантом начиная с 1939 года. В дальнейшем актер засветился в кинокартинах "Красивый мальчик", "Король" и "Маленькие женщины".

Тимоти Шаламе в фильме "Назови меня своим именем" и сейчас

4. Сирша Ронан, 26 лет

Коллега Шаламе по фильму "Маленькие женщины" Сирша Ронан прославилась после того, как сыграла роль изнасилованной 14-летней девочки в кинокартине Питера Джексона "Милые кости" в 2009 году. После этого Ронан начали предлагать главные роли: в 2011-м актриса сыграла в боевике Джо Райта "Ханна. Совершенное оружие", а в 2013-м – в экранизации романа Стефани Майер "Гостья". В том же году Сирша снялась в фильме Кевина Макдональда "Как я теперь люблю".

Сирша Ронан в кинокартине Питера Джексона "Милые кости" и сейчас

5. Майли Сайрус, 28 лет

Получила мировую славу, снявшись в главной роли сериала "Ханна Монтана", где сыграла американскую школьницу Майли, которая является поп-звездой, но скрывает это от своих друзей и одноклассников. Сериал вышел на канале Disney в 2006 году. Его смотрели девочки-подростки по всему миру.

Майли Сайрус в роли Ханны Монтаны и сейчас

6. Селена Гомес, 28 лет

Селена начала свою карьеру в шоу-бизнесе еще в 2002-м. Ее наиболее известные роли в фильмах и сериалах: "Волшебники из Вэйверли Плэйс", "Еще одна история о Золушке", "Программа защиты принцесс", "Дети шпионов 3: Игра окончена". Также Селена снялась в роли себя в сериале "Ханна Монтана" с Майли Сайрус.

Селена Гомес в "Волшебниках из Вэйверли Плэйс" и сейчас

7. Маколей Калкин, 40 лет

Актер стал известен на весь мир в 10-летнем возрасте после исполнения роли Кевина Маккалистера в культовой комедийной ленте "Один дома". В последующие годы Калкин засветился также в фильмах "Добрый сынок", "Наравне с отцом", "Богатенький Ричи" и "Повелитель страниц". На пике популярности рассматривался как лучший ребенок-актер. Многие до сих пор помнят его мальчиком и не хотят признавать, что Кевин уже давно повзрослел.

Маколей Калкин в роли Кевина Маккалистера и сейчас

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