Зендея, Тімоті Шаламе і Майлі Сайрус: зірки, які здобули всесвітню славу до 25 років

До деяких визнання приходить у дуже юному віці. Завдяки своєму таланту, Зендея, Тімоті Шаламе та інші актори-початківці полонили серця спочатку іменитих режисерів, а потім – і глядачів у всьому світі.

І нині є велика ймовірність, що незабаром вони цілком можуть затьмарити будь-яку велику зірку Голлівуду. OBOZREVATEL зробив добірку найвідоміших акторів, які знайшли славу в дитинстві та підлітковому віці.

1. Аня Тейлор-Джой, 24 роки

Акторка почала з'являтися на екрані з 2012 року. Так, вона засвітилася на другому плані в серіалах "Гострі картузи", "Молодий Морс", у фільмі "Академія вампірів" та інших. Слава постукала в її двері після того, як Аня зіграла викрадену дівчинку в гучній картині "Спліт". Після цього Тейлор-Джой почали пропонувати вже центральні ролі в таких проєктах, як "Мініатюрист", "Емма", "Нові мутанти". А світова впізнаваність прийшла до акторки після неймовірного успіху серіалу "Ферзевий гамбіт", де 23-річна Аня Тейлор-Джой виконала роль шахістки Бет Хармон.

Аня Тейлор-Джой у фільмі "Спліт" і зараз

2. Зендея, 24 роки

Акторка стала всесвітньо відомою у 2017-му, коли на великі екрани вийшла нова частина "Людини-павука". У фільмі Зендея зіграла кохану головного героя. А після знялася в ролі наркоманки в гучному серіалі "Ейфорія". Зараз вона – лауреатка премій "Еммі" та багатьох інших нагород, а також одна з найвпізнаваніших актрис сучасності.

Зендея у фільмі "Людина-павук: Повернення додому" та зараз

3. Тімоті Шаламе, 25 років

Здобув популярність завдяки фільму "Назви мене своїм ім'ям", який вийшов 2017 року. Тоді двадцятидворічний Тімоті був номінований на премію "Оскар" у категорії "Найкращий актор", ставши таким чином третім наймолодшим номінантом у цій категорії за всю історію Американської кіноакадемії та наймолодшим номінантом починаючи з 1939 року. Надалі актор засвітився в кінокартинах "Гарний хлопчик", "Король" і "Маленькі жінки".

Тімоті Шаламе у фільмі "Назви мене своїм ім'ям" і зараз

4. Сірша Ронан, 26 років

Колега Шаламе по фільму "Маленькі жінки" Сірша Ронан прославилася після того, як зіграла роль зґвалтованої 14-річної дівчинки в кінокартині Пітера Джексона "Милі кістки" 2009 року. Після цього Ронан почали пропонувати головні ролі: у 2011-му актриса зіграла в бойовику Джо Райта "Ханна. Досконала зброя", а у 2013-му – в екранізації роману Стефані Маєр "Гостя". Того ж року Сірша знялася у фільмі Кевіна Макдональда "Як я тепер люблю".

Сірша Ронан у кінокартині Пітера Джексона "Милі кістки" і зараз

5. Майлі Сайрус, 28 років

Отримала світову славу, знявшись у головній ролі серіалу "Ханна Монтана", де зіграла американську школярку Майлі, яка є попзіркою, але приховує це від своїх друзів і однокласників. Серіал вийшов на каналі Disney 2006 року. Його дивилися дівчатка-підлітки по всьому світу.

Майлі Сайрус у ролі Ханни Монтани і зараз

6. Селена Гомес, 28 років

Селена почала свою кар'єру в шоу-бізнесі ще у 2002-му. Її найвідоміші ролі у фільмах і серіалах: "Чарівники з Вейверлі Плейс", "Ще одна історія про Попелюшку", "Програма захисту принцес", "Діти шпигунів 3: Гру закінчено". Також Селена знялася в ролі себе в серіалі "Ханна Монтана" з Майлі Сайрус.

Селена Гомес у "Чарівниках з Вейверлі Плейс" і зараз

7. Маколей Калкін, 40 років

Актор став відомим на весь світ у 10-річному віці після виконання ролі Кевіна Маккалістера у культовій комедійній стрічці "Один вдома". У наступні роки Калкін засвітився також у фільмах "Добрий синок", "Нарівні з батьком", "Багатенький Річі" і "Повелитель сторінок". На піку популярності розглядався як найкраща дитина-актор. Багато хто досі пам'ятає його хлопчиком і не хоче визнавати, що Кевін уже давно подорослішав.

Маколей Калкін у ролі Кевіна Маккалістера і зараз

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