Земфира представила песню и клип к популярной игре Homescapes. Видео

Российская певица Земфира презентовала новую песню и клип к ней под названием "Остин". Она сняла ролик по мотивам популярной игры Homescapes.

Главным героем клипа стал дворецкий Остин, который восстанавливает фамильный особняк. Соответствующее видео Земфира опубликовала на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как пишет vc.ru, ролик сняли вместе с компанией Playrix – создателем игры. Певица сочинила песню, играя в Homescapes.

Так, по сюжету клипа, Остин ходит по разваливающему особняку, а в конце его вещи продают, а дом сжигают. Утром Остин просыпается в игре.

Отмечается, что над клипом работали режиссер Алексей Крупник, оператор Андрей Николаев и другие студии.

Напомним, Homescapes – это мобильная free-to-play игра, выпущенная компанией Playrix в сентябре 2017 года. Игра доступна на платформах iOS, Android и Amazon App Store. Homescapes – это спин-офф Gardenscapes, в ней используется та же концепция геймплея – совмещение традиционных механик жанра Match-3 и сюжетной линии.

Ранее Земфира презентовала новую песню под названием "Злой человек". Композиция является саундреком к фильму режиссера, актрисы Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

В СМИ неоднократно "гуляла" информация о том, что Земфира и Рената якобы расписывались в Стокгольме, и даже задумывались об усыновлении ребенка, однако сами артистки эту информацию эмоционально опровергали и даже грозили журналистам судами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на концерте Земфиры умер мужчина от остановки сердца. Инцидент произошел во время выступления исполнительницы в Санкт-Петербурге.