Земфира выпустила новый клип к фильму Литвиновой. Видео

Российская певица Земфира презентовала новую песню под названием "Злой человек". Композиция является саундреком к фильму режиссера, актрисы Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

Соответствующий клип опубликован на YouTube-канале. Сама Земфира комментарии к видео отключила (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, на протяжении всего ролика Литвинова едет за рулем автомобиля и при этом курит. А под музыку повторяется текст со словами "Я злой человек".

Стоит отметить, что любовная история Земфиры и Литвиновой является одной из наиболее сенсационных в российском шоу-бизнесе. Вместе они начали появляться на публике в 2005 году и сразу же спровоцировали волну слухов об их однополом романе.

В СМИ неоднократно "гуляла" информация о том, что Земфира и Рената якобы расписывались в Стокгольме, и даже задумывались об усыновлении ребенка, однако сами артистки эту информацию эмоционально опровергали и даже грозили журналистам судами.

При этом звезды ни разу официально не подтверждали информацию о семейных или интимных связях. Обе женщины заявляют, что они считают друг друга "гениями", "подарками судьбы" и самыми близкими людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса театра и кино Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с певицей Земфирой.