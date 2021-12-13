Зеленский вручил орден Государства Герою Украины композитору Покладу. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский вручил композитору Игорю Покладу орден Государства с присвоением звания Героя Украины. Глава государства 13 декабря лично встретился с маэстро и его женой Светланой.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Указ о присвоении высшего звания был подписан 9 декабря (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Во время встречи Зеленский отметил, что музыка Поклада стала голосом Украины.

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"Посвятив свою жизнь музыкальному искусству, вы стали действительно Мастером. Ваши песни звучат во всем мире. Эти композиции относятся к лучшим жемчужинам национального духовного достояния, без которых невозможно представить современную украинскую культуру", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что 9 декабря президент подписал указ, которым присвоил Покладу звание Героя Украины с вручением ордена Государства за выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и плодотворную творческую деятельность.

Это произошло после скандала: Офис президента решил поздравить композитора, которому 10 декабря исполнилось 80 лет, с днем рождения сообщением в мессенджере Viber.

И супруга Поклада, и украинцы возмутились таким способом почтить маэстро, поскольку предыдущие главы государств поздравляли его лично или через своих помощников.

Игорь Поклад является украинским композитором и опермейстером, заслуженным деятелем искусств УССР и народным артистом Украины. Кроме того, он лауреат Шевченковской премии и член Национального союза композиторов.

Поклад автор более 150 песен и музыки, среди которых: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре указом президента звание Героя Украины посмертно было присвоено историку Илье Левитасу.