Знаменитого композитора Поклада власти поздравили смс с 80-летием: украинцев возмутило неуважение к Маэстро. Фото

Офис президента решил поздравить знаменитого украинского композитора Игоря Поклада с днем рождения сообщением в мессенджере Viber. Народный артист Украины 10 декабря будет отмечать юбилей – ему исполнится 80 лет.

Об этом жена маэстро Светлана Поклад написала на своей странице в Facebook в среду, 8 декабря. Она отметила, что утром ей позвонили представители ОП и спросили, есть у нее Viber. Они добавили, что президент написал композитору письмо в честь его дня рождения, и попросили Светлану распечатать его.

"Вот мы и догребли до момента, когда Поклада президент смс-кой поздравляет. Смс-кой! Президент! Поклада!" – возмутилась она.

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Она также обратилась лично к главе государства и отметила, что таким поступком он оскорбил знаменитого композитора. Поклад напомнила, что бывшие президенты поздравляли артиста лично, если были в стране, а если нет, то приезжали помощники или министры с цветами и орденами.

"Спасибо! Тут будет, кому поздравить. Слава Богу, он не для Офиса президента писал, а для людей. Главное забыла сказать – у Поклада кнопочный телефон. Так что ваша гениальная идея с Viber умерла. Он ваше поздравление не увидит", – сказано в сообщении.

В комментариях к посту Светланы, пользователи сети ее поддержали и отметили, что такое отношение власти к известному композитору – несправедливое.

"Мне больно, на душе больно. И хочется ревет. Такая дикая несправедливость", Нет слов. "Распечатайте поздравление"..Это жесть", "Какое убожество", "У него другие герои типа Потапа и Монатика!", "Вне зависимости от президентов Поклад останется Покладом – скромным и великим художником, мастером, сыном Украины! Любимым народом композитором!", "Какая же циничность, какая безграничная двуличность и необразованность нынешнего правительства", – писали в сети.

Отметим, Игорь Поклад – легендарный украинский композитор, Народный артист Украины, лауреат государственной премии Украины, кавалер двух орденов "За заслуги", кавалер Ордена Ярослава Мудрого, лауреат премий Дмитрия Луценко и Владимира Вернадского, кавалер орденов практически всех (кроме католической) церквей Украины.

Творческое наследие маэстро включает большое количество музыки к спектаклям для театра и кино. Он известен как автор сотен песен. Среди них: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Пісня про матір", "Посміхнися, доле", "Кохана".

5 декабря три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить Покладу звание Героя Украины. Политики напомнили, что песни Поклада, написанные 50 лет назад, известны до сих пор, некоторые из них считаются народными.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский два года подряд забывал про годовщину создания Православной церкви Украины.