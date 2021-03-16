Как выглядели Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Кличко в 90-х. Фото

Некоторые политики, часть которых и сейчас продолжает свою деятельность, были достаточно известны еще в девяностых.

За эти годы изменились не только их политические взгляды, но и внешность. OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядели украинские депутаты и другие государственные деятели 30 лет назад.

Братья Кличко

Подробную биографию братьев Кличко можно найти в первых ссылках Google. Они оба бывшие чемпионы в тяжелом весе, легенды ринга, которые нашли себя после окончания спортивной карьеры. Интересно, что Виталий шесть раз становился чемпионом мира по кикбоксингу, но к началу 90-х перешел в бокс и успел даже стать бронзовым призером Спартакиады народов СССР – прямо перед развалом страны в сентябре 1991-го. Сейчас Владимир – перспективный бизнесмен и меценат, а Виталий – мэр Киева.

Владимир Зеленский

В 1995 году будущий президент Украины только окончил школу. В последних классах Владимир мечтал о карьере дипломата и даже готовился поступать в МГИМО (Россия), но поступил на обучение по специальности "Правоведение" в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета. Кроме того, в 11 классе Зеленский организовал команду выпускников и сыграл в КВН с учителями, после чего его пригласили в КВН "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". Вместе с Зеленским к этой команде присоединились и будущие участники "Квартала-95" Денис Манжосов и Александр Пикалов.

Юлия Тимошенко

Тимошенко в 90-е годы не носила косу, зато отдавала предпочтение костюмам от Louis Vuitton и Dior. Юлия Владимировна начала свой бизнес в конце 80-х с организации пункта видеопроката, и уже тогда питала особую любовь к импортной одежде. В 90-х состояние семьи Тимошенко значительно выросло благодаря созданию корпорации "Единые энергетические системы Украины", и Юлия Тимошенко начала одеваться в мировые бренды. В то время она носила каштановые волосы и прическу удлиненное каре.

Владимир Гройсман

Кадр из бурной молодости бывшего премьер-министра Украины ранее опубликовал в сети украинский юрист и блогер Михаил Шнайдер. Это фото произвело фурор: на снимке будущий заметный политик позирует в лимузине в шлепанцах, с пластиковой баклажкой пива и в компании какой-то женщины. Известно, что в 90-е Гройсман руководил вещевым рынком "Юность" в Виннице.

Ирина Геращенко

Председательница фракции "Европейская солидарность" в начале 90-х вела активную студенческую жизнь. Геращенко училась на факультете журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, после чего устроилась на работу редактором программ для детей и юношества ТПО "Молодость".

Олег Ляшко

Как и Ирина Геращенко, молодой Олег Ляшко решил связать свою судьбу с журналистикой. Несмотря на то, что пройти на дневное отделение факультета журналистики КНУ ему не хватило баллов, он начал писал статьи в Борзнянской районной газете "Комуністична праця". В 1990 году Олега Ляшко порекомендовал черниговский корреспондент Украинского радио Анатолий Туркени на стажировку в "Радио Свобода". Так, в 90-х будущий политик работал корреспондентом и редактором разных изданий.

Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко к 90-м годам не только прошел службу в Казахстане, но и успел жениться. В 1985 году у них с Мариной родился сын Алексей. Бизнесом Порошенко начал заниматься с 1986 года, организовав вначале компанию по разработке и настройке компьютерных программ и торгуя на бирже. Уже через пару лет ездил на собственной "Волге".

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