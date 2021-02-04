Стильные образы украинских женщин-политиков: в чем ходят в Раду

Часто народные депутаты приходят в Верховную Раду в эффектных нарядах. Кроме того, образы женщин – не из дешевых, и купить их можно только в фирменных магазинах известных брендов.

Также политики удивляют на работе своими стильными прическами и аксессуарами. OBOZREVATEL собрал подборку депутатов, которые выделяются модными нарядами в Раде и покажет, как выглядят их повседневные образы.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева появилась в Верховной Раде в стильном длинной платье светло-коричневого цвета, которое подчеркнуло ее фигуру. Стоит отметить, что наряд украшал эффектный белый воротник из кружева.

Юлия Левочкина

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлия Левочкина предстала на публике в черном костюме, который украсили крупные яркие птицы. Из-под одежды выглядывала кофта оранжевого оттенка. Кроме того, политик выбрала стильную сумку, которая дополняла образ.

Народный депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Виктория Кинзбурская появилась в Раде в эффектном наряде, который состоит из белой блузки, на рукавах которой вышиты черные цветы, и платья с поясом. Образ политик дополнила стильными очками.

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко надела черное платье с белыми вставками, а из-под него выглядывала блузка с воротником. По бокам наряд украшала красная полоска, которая стройнит фигуру. Также женщина дополнила образ сапогами на высоком каблуке.

Член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Елена Копанчук выбрала традиционный образ. На работу в Верховную Раду она надела светлый наряд с украинской вышивкой. Также политик аккуратно собрала волосы и сделала красивую прическу.

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