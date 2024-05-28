Зеленский признался, как его и Голобородька из 'Слуги народа' сменила война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью представителям центральноазиатских медиа, во время которого журналисты вспомнили его экранное "альтер эго". Речь идет о главном герое сериала "Слуга народа" Василии Голобородько, который прошел путь от школьного учителя до главы государства.

Зеленский отметил, что персонажа и его самого изменила не большая или малая политика, а война. "Ценности, главные, какие есть. Страна, семья, дом, дети. Это номер один", – сказал политик.

Президент добавил, что иногда фокус направлен на увеличение оборота между странами, контракты и строительство путей сообщения. На самом же деле, говорит Зеленский, самая большая ценность – это жизнь и любовь.

"Изменились приоритеты. Я не думаю, что ценности изменились. И всех, о ком Вы сказали, живых или художественных персонажей, объединяли эти ценности, – продолжил украинец. – Я уверен, что самое главное не потерять ценности. Остаться человеком".

Политик добавляет, что многие привычные вещи "отпали", так же, как и многие родные люди: "По разным причинам. У меня нет времени на некоторые, наверное, сантименты. Нет времени на... Просто нет времени. Не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой".

"А меня выбирали люди. У меня, по большому счету, нет возможности выдерживать или не выдерживать, – говорит Зеленский. – А потому я обязан это делать. И я это делаю с удовольствием, с честью" .

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