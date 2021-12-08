Зеленский показал новое фото из спортзала: с красными глазами, но уже без седины

Президент Украины Владимир Зеленский показал подписчикам новое фото из спортзала. Украинцы заметили, что глава государства выглядит более устало, чем обычно, но лишился седины.

В подписи к кадру бывший шоумен поздоровался с поддерживающим его народом и с недругами. Снимки он выложил на свою страницу в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Перед тем, как запостить фото, автор написал провокационный пост, в котором поздоровался с завистниками.

"Доброе утро всем! Друзьям и тем, кто завидует", – сказано в посте.

Перед объективом Владимир позировал в спортивной одежде, показав знак мира – указательным и средним пальцами руки, устремленными вверх в форме латинской буквы "V".

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На фоне виднелось снаряжение спортсмена, в которое входят гантели разных размеров и тренажены. Несмотря на улыбающееся лицо Президента, подписчики заметили его красные глаза и невыспавшийся вид.

Комментаторы поинтересовались, сколько времени на сон выделяет Зеленский в своем плотном графике, а также выразили недоумение из-за отсутствия седины. Некоторые даже предположили, что автор фото пользуется фотошопом.

Напомним, что месяц назад Владимир выложил похожую фотографию по тренировке, на которой виднелась его седина.

OBOZREVATEL рассказывал, что внешность 43-летнего политика тогда стала главной темой для обсуждения в сети. Пользователи даже отметили, что седина могла быть следствием нервной работы главы государства.