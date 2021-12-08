Зеленский показал новое фото из спортзала: с красными глазами, но уже без седины

Катерина Малай
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Зеленский показал новое фото из спортзала: с красными глазами, но уже без седины

Президент Украины Владимир Зеленский показал подписчикам новое фото из спортзала. Украинцы заметили, что глава государства выглядит более устало, чем обычно, но лишился седины.

В подписи к кадру бывший шоумен поздоровался с поддерживающим его народом и с недругами. Снимки он выложил на свою страницу в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Перед тем, как запостить фото, автор написал провокационный пост, в котором поздоровался с завистниками.

"Доброе утро всем! Друзьям и тем, кто завидует", – сказано в посте.

Перед объективом Владимир позировал в спортивной одежде, показав знак мира – указательным и средним пальцами руки, устремленными вверх в форме латинской буквы "V".

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На фоне виднелось снаряжение спортсмена, в которое входят гантели разных размеров и тренажены. Несмотря на улыбающееся лицо Президента, подписчики заметили его красные глаза и невыспавшийся вид.

Владимир Зеленский выложил новое фото из спортзала

Комментаторы поинтересовались, сколько времени на сон выделяет Зеленский в своем плотном графике, а также выразили недоумение из-за отсутствия седины. Некоторые даже предположили, что автор фото пользуется фотошопом.

Комментарии под фото

Напомним, что месяц назад Владимир выложил похожую фотографию по тренировке, на которой виднелась его седина.

Владимира Зеленского заподозрили в фотошопе

OBOZREVATEL рассказывал, что внешность 43-летнего политика тогда стала главной темой для обсуждения в сети. Пользователи даже отметили, что седина могла быть следствием нервной работы главы государства.

Пользователи отметили, что седина могла быть следствием нервной работы.
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