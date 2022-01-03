Зеленский показал фото с первой тренировки после Нового года: провел ее в 'необычной' компании

Президент Украины Владимир Зеленский поделился фото с первой тренировки в новом году. Глава государства провел ее в необычной компании – с Петей и Норой.

На снимке рядом с Владимиром Александровичем позируют его четвероногие друзья – белая швейцарская овчарка и цвергшнауцер черного цвета. Кадр со спортзала президент опубликовал на личной странице в Instagram.

Известно, что 43-летний политик следит за своим телом и регулярно занимается спортом. В его профиле в соцсетях нередко появляются снимки со штангой, гантелями или во время пробежки. Первая тренировка после Нового года традиционно прошла у президента дома. На фото Зеленский позирует в спортивных шортах и футболке. Его решили поддержать любимые питомцы – Петя и Нора.

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"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра", – подписал снимок глава страны.

Стоит отметить, что именно Зеленский был инициатором приобретения собак, поскольку он — главный любитель четырелапых. Животные появились в семье еще тогда, когда Владимир Александрович занимался юмором и кино.

Коротко о личности:

Владимир Зеленский – украинский государственный и политический деятель. Шестой и действующий президент Украины с 20 мая 2019.

До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.

Родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. С 2003 года состоит в браке с Еленой Зеленской. Пара воспитывает 17-летнюю дочь Сашу и 8-летнего сына Кирилла.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Кравец рассказала, как изменился ее экс-коллега Владимир Зеленский за время президентства. Звезда отметила, что он столкнулся с колоссальным напряжением и нагрузкой.