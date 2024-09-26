Зеленский перешел на мат. Ахтем Сеитаблаев рассказал о споре на съемках фильма из-за гимна Украины в 2012 году

Известный украинский актер и кинорежиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев, с самого начала полномасштабного вторжения России защищающий государство в рядах ВСУ, рассказал, как изменилось его отношение к президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, кинематографист вспомнил одну из ситуаций, которая произошла на съемочной площадке в 2012 году. Тогда политик был одним из продюсеров проекта "Чемпионы из подворотни", а Сеитаблаев выступил режиссером картины.

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По словам актера, ранее он не поддерживал Зеленского, однако сейчас его позиция иная. "По состоянию на данный момент это однозначно. Я не могу по состоянию на данный момент, будучи военнослужащим, и понимая, и отдавая. Дело в том, что мы знакомы", – поддержал Сеитаблаев Зеленского в новом интервью радиоведущему Славе Демину.

Во время завершения съемок фильма "Чемпионы из подворотни" возникла дискуссия, стоит ли в конце фильма добавлять гимн Украины, вспоминает гость. "И дело было не в том, что я там был украинским националистом, и чувствовал себя таким. Нет, просто речь шла о справедливости. А какой гимн должен звучать, если наша команда победила?" – рассказал воин.

Тогда Зеленский не смолчал и настоял на том, чтобы символ украинского народа все же добавили в ленту. "И вот именно он, сегодняшний президент, был единственным человеком, который сказал: "Стоп. Значит, будет гимн Украины". С ним начали спорить и так далее. И я впервые тогда услышал, какой он может быть бескомпромиссным. Он сказал пару таких нецензурных слов", – продолжил Сеитаблаев, добавив, что другие члены команды видели в этом риск для фильма.

В интервью кинорежиссер также упомянул о роли Зеленского в сериале "Слуга народа", где политик сыграл президента. Звезда отметил, что играть персонажа и быть настоящим представителем профессии – разные вещи: "Я режиссер и актер. Я семь раз играл врачей. Я исходил из того, что играть врачей и быть врачом – это разная вещь. Играть президента и быть президентом – это разная вещь". Впрочем, отметил знаменитость, он заметил, насколько бывший комик изменился за эти годы.

"Я не допускаю возможности в том числе себе, как военнослужащему страны, находящейся в состоянии войны, не доверять своему верховному голову командующему. Как бы это пафосно ни звучало, – признался Сеитаблаев. – И я вижу изменения. Изменения от романтического представления о том, как все может быть".

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