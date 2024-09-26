'Говорили садиться в машину': украинская стилистка шокировала, как в Энергодаре оккупанты 'вылавливали' юных девушек

Украинская стилистка Ольга Иванисова, которая некоторое время жила с двумя детьми в оккупированном Энергодаре, рассказала, как россияне "вылавливали" женщин на улицах. Им не приходилось долго уговаривать, а достаточно было только приказать сесть в машину, ведь оккупанты могли угрожать автоматом.

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Ее дочери Софии грозила та же участь, но девушка чудом спаслась. Из-за подобной "вседозволенности" женщина почти не выпускала девушку из дома. Как рассказала София в интервью Алексею Суханову, россияне-извращенцы ездили на "пикапе с зеткой", который стал символом похищения молодых девушек.

"Я не выпускала Софи. Я работала с девушками, и 18-летняя девочка ко мне приходила, говорит: "Пока до вас дошла, меня уже два раза чуть не выхватили. А она с длинными волосами, с красивой фигурой, красивая девушка. И (оккупанты. – Ред.) просто подъезжают, а нет связи. То есть ты не можешь позвонить никому, нет связи вообще. Подъезжают, говорят садиться в машину. Она [отвечает]: "Нет". И, говорит, чудом дозвонилась папе, он на велосипеде приехал. И оно так раз уехало. Потому что они с автоматами, какой-то ВАЗ. "Просто садись в машину" – и все. Я Софийку не выпускала вообще", – рассказала Ольга Иванисова.

Ее дочь София вспомнила, что, несмотря на запрет матери, сама боялась выходить из дома. Девушка рассказала, что как-то и к ней подъехал тот же "пикап с зеткой", но она чудом спаслась.

"В городе было очень много машин с "зетками". Я помню, как мне нельзя было выходить даже из дома. Можно было на час в день. Но я сама не хотела. В городе нет власти, поэтому все могут делать что угодно, и это ничем не карается. Я знаю, что многие российские военные приставали к девушкам. Ко мне тоже подъезжали. В городе был очень распространен этот "пикап с зеткой". И это было самое ужасное. Я помню, как они ко мне подъехали и спросили, в какой стороне магазин. [Говорю:] "Не знаю". И ушла. И это было ужасно. Я больше запаниковала уже после", – говорит София.

Девушка также отметила, что ей с мамой и братом удалось уехать из оккупированного Энергодара, но папа остался там жить дальше. По словам членов семьи, мужчина поддерживает россиян и призывал свою жену остаться с детьми в городе.

Ранее OBOZ.UA писал, что россиянин Александр Масляков при жизни активно поддерживал войну против украинского народа, был фанатом диктатора Путина и официально признал лигу КВН из так называемой ДНР. Сын Маслякова неоднократно гастролировал по оккупированным территориям, развлекая оккупантов. Среди городов, в которые мужчина ездил с концертами, был разрушенный российской армией Мариуполь. Подробности – в нашем материале.

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