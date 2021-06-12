Зеленский инициировал создание центра современного искусства Ивана Марчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О создании музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука". Он поддержал инициативу представителей творческого сообщества по созданию музейно-культурного центра в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины. Так, Кабинет министров вместе с представителями творческой общественности должен разработать в течение месяца концепцию музейно-культурного центра. Кроме того, необходимо создать план мероприятий и обеспечить проведение промо-кампании об этом центре.

Помимо этого правительство должно предусмотреть средства на реконструкцию зданий для создания музейно-культурного Центра Марчука в Киеве. Сообщается, что к этому вопросу могут привлечь и средства благотворителей.

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Стоит отметить, что Иван Марчук – современный украинский живописец, народный художник, также лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченка. В 2007 году художник попал в список 100 выдающихся гениев современности британской газеты The Daily Telegraph. Кроме того, он является автором около 5 тысяч работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский посетил юбилейный концерт Ирины Билык. Тогда глава государства признался в любви знаменитости, на что она радостно отреагировала.