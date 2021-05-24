Билык – о появлении Зеленского на ее концерте: я просто очарована

Украинская певица Ирина Билык призналась, что была очарована "светлым, сияющим и добрым взглядом" президента Украины Владимира Зеленского, который посетил юбилейный концерт артистки. Тогда глава государства признался в любви знаменитости, на что она радостно отреагировала.

Билык надеется, что ее музыка даст Зеленскому и его команде новых сил для продуктивной работы на благо Украины. Соответствующий пост певица опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Спасибо вам всем", – подытожила звезда и поделилась снимками с концерта.

Напомним, ранее Ирина Билык с нескрываемым восторгом приняла цветы из рук президента и с иронией сообщила, что после такого поздравления ей необходим "валидол".

Отмечается, что примадонну украинской сцены в этот вечер поздравили глава Офиса президента Андрей Ермак и бывшие главы государства Леонид Кравчук и Виктор Ющенко – правда в режиме онлайн.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

С марта 2013 года знаменитость в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. У пары родился сын Табриз в 2015-ом. Кроме того, у певицы также есть 20-летний сын Глеб от предыдущих отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 51-летняя украинская певица Ирина Билык призналась, что подала на развод со своим мужем 48-летним фотографом Асланом Ахмадовым. По словам знаменитости, она сама была инициатором разрыва отношений.