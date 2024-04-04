Зеленская в total black объяснила Словении, почему победа Украины нужна каждому нормальному человеку мира

Первая леди Украины Елена Зеленская пообщалась с журналистами словенского журнала OnaPlus, для обложки которого снялась в total black образе. Жена главы украинцев подчеркнула, что поражение России нужно каждому цивилизованному человеку, и объяснила, почему.

Кроме того, она поделилась своими заветными мечтами – тем, что хочет сделать и увидеть после победы Украины. Фото появилось на сайте OnaPlus.

На вопрос, почему развязанная Россией война – тревожный звонок для всей Европы и мира, Елена Зеленская дала исчерпывающий ответ.

"Здесь сразу несколько измерений. Прагматический: потому что на Украине диктатор не остановится. И лучше всего это знает Восточная Европа, которая уже была порабощена Российской и советской империей. Этический: что это будет за мир, если вместо цивилизованных отношений воцарится сила танков, ракет и ядерных угроз? Будут ли иметь еще смысл какие-то границы и независимые правительства? Неужели кто-то получит карт-бланш на нападения, отбор территорий, порабощение людей, похищение детей?" – спросила первая леди.

Номер с ее интервью украсила лаконичная фотография украинки в воинственной позе, излучающей стойкость и уверенность. Она нарядилась в черный пиджак с V-вырезом, который придал силуэту хрупкости.

Волосы первой леди были уложены в легкие волны, а одна часть заправлена за ухо. Изюминкой образа стала брошь-колосок, спрятавшаяся за сине-желтой надписью. Кстати, оформление выпуска посвятили национальным цветам Украины.

В интервью Елена Зеленская также поделилась, чего ей больше всего хочется после победы.

"Я мечтаю увидеть на лице своего мужа беззаботную улыбку довоенных времен. Это означало бы, что худшее позади, что мы выкарабкались. Должно быть еще много работы, но смерть и разрушение наконец останутся позади. Я мечтаю быть со своей семьей не только тогда , когда есть время, но столько, сколько я хочу. Я мечтаю видеть своих друзей, где и когда я хочу", – сказала первая леди.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена и Владимир Зеленские впервые за долгое время вместе вышли в люди. Супруги посетили выставку выдающейся украинской художницы-шестидесятницы.

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