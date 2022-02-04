Зеленская в стильной оливковой блузе развеяла мифы о 'меню Клопотенко'

Жена президента Украины, общественная деятельница Елена Зеленская провела прямой эфир со знаменитым кулинарным экспертом Евгением Клопотенко. В нем они обсудили популярные мифы о школьном питании, которые беспокоят многих украинских родителей.

Для трансляции, которая состоялась на личной странице Зеленской в Instagram, первая леди выбрала стильную оливковую блузу, а ее собеседник предстал перед интернет-пользователями в украинской вышиванке. Мнения комментаторов касательно реформы системы школьного питания разделились.

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Один из главных мифов, который развеяли супруга президента и шеф-повар, касается запрета соли, сахара и хлеба в школьном меню. Специи и хлебобулочные изделия на столах детей присутствуют, однако в уменьшенных дозах и пропорциях.

"Нормы изменены, уменьшены. Мы хотим, чтобы дети потребляли меньше соли и меньше сахара. Так, за один прием пищи потребление соли должно сократиться с 7-9 граммов до 1-1,5 грамма. Сахара – с 15-18 граммов сократилось до 7,5 грамма на один прием пищи. То есть, если раньше в чашку чая мы клали две ложки сахара, то сейчас должны класть одну", – прокомментировала Елена Владимировна.

Хлеб же должен быть цельнозерновым – полезным и качественным.

Попытались эксперты ответить на распространенный вопрос: "Правда ли, что "меню Клопотенко" обязательно для всех?"

"Никакого обязательного "меню Клопотенко" не существует", – отметила Зеленская.

Также она напомнила, что нормативы по питанию в детских садах уже введены, однако меню составляет каждое конкретное заведение согласно нормам разработанным Минздравом Украины и другими инстанциями.

Евгений Клопотенко отметил, что несмотря на большое количество критики со стороны некоторых украинцев, реформа школьного питания – прогрессивный шаг для страны. Многие иностранные коллеги только собираются его сделать, когда в Украине новые нормы постепенно совершенствуют.

"Главное, что мы хотели донести, и, надеюсь, донесли: реформа школьного питания реализуется для здоровья детей. Это меню здорового поколения. И вы, уважаемые родители, нам очень нужны как послы реформы! Потому что менять пищевые привычки с нездоровых на здоровые нужно также и в семье. Ведь все это ради самого важного – ради детей", – подытожила первая леди.

В комментариях родители оставили свои отзывы касательно питания в школах. Среди них есть как позитивные, так и негативные. Одни писали о правильном подходе к реформе и благодарили спикеров за важные изменения, а другие высказывали свое недовольство касательно новой еды в учебных учреждениях.

Напомним, обновленное меню в школах было введено с 1 сентября 2021 года. Это был старт переходного периода, который длился до 1 января 2022 года.

Коротко о личностях:

Елена Зеленская – 43-летняя жена Владимира Зеленского, сценарист Студии "Квартал-95". Родом из Кривого Рога. Воспитывает сына и дочь. Входит в ТОП-100 самых влиятельных украинцев 2019 года по версии журнала "Фокус".

Евгений Клопотенко – 35-летний украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, бизнесмен, телеведущий. Основатель социального проекта "Новое школьное питание" по смене культуры питания "Cult Food", соучредитель ресторана "Сто лет назад", автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com.

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