Зеленская в модном наряде появилась на публике в США. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает свой рабочий визит в США. Она активно проводит встречи, где демонстрирует стильные и модные образы. На этот раз Елена облачилась в темный элегантный костюм.

Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре она появилась в сдержанном аутфите – на ней были белоснежная футболка и темно-серый костюм, который состоял из объемных брюк и жакета прямого кроя.

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В свой образ Зеленская добавила коричневые туфли на небольшом каблуке. Стильную брошь с камнями Елена закрепила на самом жакете.

Волосы первая леди Украины решила распустить – она сделала аккуратную укладку. Завершила свой образ Елена нежным дневным макияжем с акцентом на глаза.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним: Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в деловом образе с массивными украшениями. Первая леди Украины вышла в свет в темно-синем платье длины миди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Елена Зеленская прибыла в Вашингтон (США) в рамках рабочего визита по приглашению Джо Байдена. Для поездки супруга президента выбрала элегантный костюм голубого оттенка от бренда SIX.