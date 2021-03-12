Зеленская увеличила свой кортеж: на какие машины пересела. Видео

Первая леди, супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского Елена приехала на форум "Украина 30" в КВЦ "Парковый" в обновленном составе

Теперь в автоколонне Зеленской появился внедорожник прикрытия и увеличилось количество машин. Об этом сообщает издание "Страна" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В конце осени в один из публичных мероприятий, которое проходило на Михайловской площади в Киеве, первая леди приехала на бронированном Mercedes в сопровождении сотрудников Управления госохраны на седане бизнес-класса Toyota Camry. С ней был десяток охранников и еще сотрудники УГО.

Сейчас же машины проехали несколько кварталов от Парковой аллеи до полицейского патруля, что дежурил на дороге. Движение для беспрепятственного перемещения супруги президента не перекрывали, а лишь следили за правопорядком.

Теперь личные телохранители Елены Зеленской следуют за ней на японском джипе Toyota Prado. А сотрудники госохраны пересели с Toyota Camry на Volkswagen Passat. Уточняется, что это нормальная практика, когда авто кортежа меняются в целях безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL: