Зеленская увеличила свой кортеж: на какие машины пересела. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
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Зеленская увеличила свой кортеж

Первая леди, супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского Елена приехала на форум "Украина 30" в КВЦ "Парковый" в обновленном составе

Теперь в автоколонне Зеленской появился внедорожник прикрытия и увеличилось количество машин. Об этом сообщает издание "Страна" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В конце осени в один из публичных мероприятий, которое проходило на Михайловской площади в Киеве, первая леди приехала на бронированном Mercedes в сопровождении сотрудников Управления госохраны на седане бизнес-класса Toyota Camry. С ней был десяток охранников и еще сотрудники УГО.

Елена Зеленская увеличила свой кортеж

Сейчас же машины проехали несколько кварталов от Парковой аллеи до полицейского патруля, что дежурил на дороге. Движение для беспрепятственного перемещения супруги президента не перекрывали, а лишь следили за правопорядком.

Теперь личные телохранители Елены Зеленской следуют за ней на японском джипе Toyota Prado. А сотрудники госохраны пересели с Toyota Camry на Volkswagen Passat. Уточняется, что это нормальная практика, когда авто кортежа меняются в целях безопасности.

Елена Зеленская увеличила свой кортеж

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