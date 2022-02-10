Зеленская рассказала, как худела после родов: муж меня поддерживал

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, почему выступает за правильное питание в школах и какую пищу употребляет сама. По словам первой леди, ее личное знакомство со здоровой едой началось около 17 лет назад, после рождения дочери. Спорт не помог справиться с десятком лишних килограмм, поэтому новоиспеченная мама начала менять свой рацион.

На личной странице в Instagram Зеленская сообщила, что приучила к здоровой пище и мужа, а он в свою очередь начал контролировать ее занятия физкультурой. Несмотря на желание иметь стройную фигуру, иногда общественная деятельница позволяет себе сладости и фастфуд, но, признается, делает это крайне редко, после чего отрабатывает лишние калории в спортзале.

В 2004 году, после рождения дочки Саши Елена активно посещала тренировки и мечтала вернуть былую форму. Занятия спортом быстро надоели, мотивация пропала, а сантиметры в талии и на бедрах – нет. Пришлось обращаться за помощью к профессионалам.

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"Обратилась к консультанту по похудению. Жесткая диета, минимальные порции, 5-разовое питание, планирование рациона на неделю, бесконечное приготовление, контейнеры с собой. Три месяца муштры и я довольна! Минус 10 кг на весах! За эти три месяца я научилась пить по полтора литра воды каждый день, и эта полезная привычка осталась у меня до сих пор", – вспомнила жена президента.

Однако строгий подсчет калорий привел и к негативным последствиям – постоянной слабости и гормональному сбою. После этого первая леди осознала, что нужно не морить себя строгими ограничениями в еде, а питаться сбалансировано.

"Должен быть спорт (то, что нравится, что не надоедает, дает энергию и заряжает). Должно быть рациональное питание – без исключения каких-либо продуктов навсегда, полноценное, разумное. Мне повезло с мужем – он меня поддерживает. Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня – к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но наконец-то сдалась. И уже больше 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками", – прокомментировала знаменитая украинка.

Зеленская назвала главные правила, которые соблюдает уже много лет: не совмещает мясо и рыбу ни с чем, кроме овощей. Кашу или картошку всегда употребляет с овощами. Не любит рыбу, но один-два раза в неделю обязательно ее ест.

Неправильное питание во многих украинских семьях, по мнению Елены, связано с вредными пищевыми привычками.

"Помните, в детстве: сладкий чай с бутербродом с маслом и колбаской? (Аж слюнка потекла!) Не здорово. Обязательно отложится на талии. Но вкусно, потому что привычка, потому что воспоминания… Иногда можно себе позволить, но не каждый день. И когда я утверждаю, что привычки можно изменить, тоже говорю из своего опыта. Это долго, требует усилий, но это возможно", – уверена Зеленская.

Кроме того, первая леди привела в пример своего 9-летнего сына Кирилла, который с детства питается правильно. По словам Зеленской, для него кусок пиццы или шоколад – это исключение, а не норма.

Коротко о личности:

Елена Зеленская (до замужества– Кияшко) – 44-летняя супруга шестого украинского президента Владимира Зеленского. Как и ее избранник, родом из Кривого Рога. Пара поженилась в 2003 году. Владимир и Елена учились в одной школе, но общаться начали в студенческие годы. Ранее была сценаристом студии "Квартал-95".

Как писал OBOZREVATEL, Елена Зеленская со студенческих лет меняла свой характер, стиль прически и одежды. Детальнее о том, как трансформировался ее образ, читайте в материале по ссылке.