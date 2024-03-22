Зеленская просит защиты, а Бедняков требует мести: знаменитости отреагировали на атаку России ракетами и 'шахедами' и показали фото страшной ночи

Российские террористы утром в пятницу, 22 марта, устроили очередной масштабный обстрел украинских городов, атакуя ракетами и "шахедами", что не осталось без внимания украинских медийных деятелей. Некоторые из них проснулись от тревоги и спрятались за двумя стенами, другие – спустились в укрытие.

Известно, что пострадали и были убиты люди, не успевшие спрятаться. OBOZ.UA собрал реакции звезд и влиятельных украинцев, прокомментировавших обстрел РФ.

Украинская певица Анастасия Приходько в эту ночь не осталась дома, а спустилась в метрополитен. Звезда показала фото и рассказала, что ненавидит свой костюм, который всегда одевает во время обстрелов.

Актер Тарас Цымбалюк не сдерживал эмоций: "Наш ах*й от нынешнего бытия вряд ли сбросит обороты без нужной концентрации единения! Только ежедневный донат – единственный выход". Он призвал помогать защитникам на фоне фото уничтоженного российской ракетой автобуса.

Семья телеведущего Григория Решетника уже вторую ночь проводит на парковке с детьми. Однако настроение у звезд было боевое, поэтому они коротко написали: "Выстоим".

Ведущий Андрей Бедняков призвал украинцев "держаться", а также попросил достойного ответа террористам за все сотворённое ими горе.

В укрытии провел ночь также певец Дмитрий Монатик, а шоувумен Монрита спряталась от российской атаки в коридоре. Певица Тина Кароль назвала пятницу "страшной" и призвала "держать небо и строй". Звезда также посочувствовала всем, кто пострадал от терроризма РФ.

"Вторая подряд ночь массированных обстрелов. Россия бьет по энергетической инфраструктуре, пытаясь погрузить нас в темноту. Также пострадала ДнепроГЭС – враг снова ставит Украину на грань катастрофы, как уже поступил на Херсонщине. Мир не должен просто созерцать это. Украине нужна защита", – мощно отреагировала первая леди Украины Елена Зеленская.

Ранее OBOZ.UA писал, что знаменитости отреагировали на предыдущий масштабный обстрел Украины, произошедший днем ранее.

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