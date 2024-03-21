Ракетная атака на Киев: звезды показали, как провели ночь под обстрелами, и поблагодарили силы ПВО

Сегодня утром, 21 марта, страна-террористка Россия запустила по украинским городам ракеты разного типа, в частности баллистического, поэтому в Киеве, где живут большинство звезд, прогремел ряд взрывов. Знаменитости в это время прятались в укрытиях: на паркинге, за двумя стенами и т.д.

С детьми и домашними животными они проснулись из-за воздушной тревоги и провели несколько бессонных часов, листая новостную ленту. OBOZ.UA решил собрать реакции артистов на очередной террористический обстрел Украины.

Украинская актриса Наталья Денисенко и ведущий Анатолий Анатолич провели ночь, спрятавшись за двумя стенами в ванной.

Телезвезда Григорий Решетник с семьей и певица Миша Романова пережидали ракетную атаку под землей. Артистка поделилась, что испытала страх, и пожелала подписчикам беречь себя.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина показала последствия террористической ракетной атаки на столицу и поблагодарила силы ПВО. Выразил благодарность защитникам неба также ведущий Слава Демин, в школе сына которого взрывной волной были повреждены окна.

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец показала, что ее дочь Катя во время тревоги из пластелина мастерила собственное ПВО – чёртика и самолетик.

"Это была очень громкая ночь. В нашем районе, а также у двух соседних, повреждены дома, авто, травмированы 10 человек. Враг запустил 2 баллистических и 29 крылатых ракет. Но наши бойцы сбили все цели", – написала ведущая "Психологической обороны" Елена Шершнева.

Актер Андрей Джеджула поблагодарил защитников за их работу и показал, что оставляет после себя "русский мир", который несет только разрушение и горе. На террористичность соседней страны указала также ведущая Ольга Фреймут.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за падения обломков 21 марта повреждения зданий, авто и пострадали 13 человек. В частности, в трех районах столицы задело детсад, многоэтажки, нежилые помещения и т.д.

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