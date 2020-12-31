Зеленская поздравила украинцев с Новым годом: в сети расхвалили ее образ

Елена Кордунова Люди 18:24, 31.12.2020 Обновлено: 18:31, 31.12.2020

Первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом и пожелала, чтобы у каждого сбылись те желания, которые они загадают в ночь на 1 января 2021.

Жена президента Владимира Зеленского на личной странице в Instagram опубликовала фото возле новогодней елки. Она позировала в темно-зеленом костюме, ее образ расхвалили пользователи сети.

"Пусть каждое желание, загаданное в новогоднюю ночь, осуществится! С наступающим Новым годом!" – коротко высказалась Зеленская.

Зеленская поздравила с Новым годом.
Instagram Елены Зеленской

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Многие пользователи сети также поздравили первую леди с праздниками и похвалили ее образ.

"Какая вы прекрасная!", "Самая красивая первая леди", "Вы, как всегда, очень красивая. С Новым годом вас!" – написали комментаторы под снимком Зеленской.

Пользователи сети расхвалили образ Зеленской.
Instagram Елены Зеленской
В сети расхвалили образ Зеленской.
Instagram Елены Зеленской
В сети расхвалили образ первой леди.
Instagram Елены Зеленской
В сети похвалили новогодний образ первой леди.
Instagram Елены Зеленской

Ранее OBOZREVATEL также писал о самых ярких образах первой леди Елены Зеленской за 2020 год.

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