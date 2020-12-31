Зеленська привітала українців із Новим роком: у мережі розхвалили її образ

Перша леді Олена Зеленська привітала українців із Новим роком і побажала, щоб у кожного здійснилися ті бажання, які вони загадають у ніч на 1 січня 2021.

Дружина президента Володимира Зеленського на особистій сторінці в Instagram опублікувала фото біля новорічної ялинки. Вона позувала в темно-зеленому костюмі, її образ розхвалили користувачі мережі.

"Нехай кожне бажання, загадане новорічної ночі, здійсниться! З прийдешнім Новим роком!" – лаконічно висловилася Зеленська.

Зеленська привітала з Новим роком. Instagram Олени Зеленської

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Багато користувачів мережі також привітали першу леді зі святами й похвалили її вбрання.

"Яка ви прекрасна!", "Найкрасивіша перша леді", "Ви, як завжди, дуже красива. З Новим роком вас!" – написали коментатори під знімком Зеленської.

Користувачі мережі розхвалили образ Зеленської. Instagram Олени Зеленської

У мережі розхвалили образ Зеленської. Instagram Олени Зеленської

У мережі розхвалили образ першої леді. Instagram Олени Зеленської

У мережі похвалили новорічний образ першої леді. Instagram Олени Зеленської

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