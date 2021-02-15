Зеленская показала топ-3 стильных образа в ОАЭ. Фото

Президент Владимир Зеленский и первая леди Украины 14-15 февраля впервые отправились в ОАЭ с официальным визитом. Для поездки Елена Зеленская выбрала костюмы украинского бренда SIX.

Так, с трапа самолета в аэропорту Абу-Даби она сошла в красном брючном костюме-тройке. Для похода в Лувр первая леди выбрала молочный костюм с юбкой-карандашом ниже колена, а на выставке "Экспо" в Дубае 15 февраля Елена Зеленская продемонстрировала строгий серый костюм-тройку. Об этом пишет издание КП в Украине. (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что в ОАЭ женщинам нельзя носить юбки выше колена, глубокие декольте и одежду из полупрозрачных тканей. Все три образа первой леди Украины были подобраны с учетом местных особенностей.

Для большинства официальных визитов Елена Зеленская выбирает наряды украинских брендов, чтобы таким образом показать, что в Украине есть много талантливых дизайнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Зеленская надела "хиджаб" в ОАЭ. В традиционном для арабских женщин наряде первая леди Украины посетила Большую мечеть шейха Зайда в столице ОАЭ Абу-Даби.